La número uno de la provincia al Congreso por Ciudadanos, Carmen Martínez, cerró la campaña electoral con una comparecencia pública en Algeciras y un paseo por las calles del centro de su ciudad, Jerez.

En declaraciones a los periodistas, la aún parlamentaria se mostró especialmente crítica con las medidas emprendidas en la provincia por los gobiernos de PP y PSOE. En Algeciras, y acompadada por los números dos y tres de la candidatura de la formación naranja (Javier Cano y Sergio Pelayo), la cabeza de lista de este partido señaló: “Esta provincia en general y el Campo de Gibraltar en particular han vivido olvidadas de la política, de los Presupuestos, de los planes de empleo, de la sanidad...”.

“Las medidas del PP y del PSOE con esta provincia son escasas o nulas; si no fueran así no tendríamos estas tasas de desempleo, el tren que tenemos o un puerto olvidado como el de Algeciras”, agregó. En este sentido aseguró que estas dos formaciones no han planteado “medidas para la provincia” en esta camapaña electoral.

También tuvo de palabras de reproche a los años de gobierno socialista en la Junta a la que acusó de “no haber mirado hacia la provincia”. “Ha prometido muchísimas cosas pero aquí no ha llegado ninguna medida real”, incidió. Así, Martínez acusó a los dirigentes socialistas de haber “vivido en una siesta cómodos, con sus bolsillos llenos con puestos que se creían para toda la vida”. “Pero, por fin ya se está moviendo un Gobierno de la Junta por esta provincia”, sentenció.

En su intervención, Carmen Martínez dirigió unas palabras a los Cuerpos de Seguridad del Estado y volvió a comprometerse a que su partido luchará por la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos de seguridad autonómicos. Asimismo demandó una mejora integral de los recursos de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia para hacer frente al narcotráfico y la inmigración ilegal.

PP

García-Pelayo: “Pido a los gaditanos que digan basta ya al paro y al entreguismo a los independentistas”

PSOE

El PSOE se conjura “para que España no vuelva al NO-DO y al nacionalcatolicismo”

Unidas Podemos

Unidas Podemos se apoya en el alcalde de Cádiz para cerrar campaña

Vox

Vox echa el cierre a la campaña a la espera de “dar la campanada” en las votaciones