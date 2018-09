Puerto Real cede los terrenos necesarios para la conexión a la red ferroviaria La Cabezuela

“¿Día histórico?”. Después de llevar 20 años esperando el tren para La Cabezuela, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, no se atrevía a usar ese calificativo a la jornada de ayer después de haber vivido durante su mandato varios disparos al aire y muy pocos avances. Prefirió dejarlo en “día muy importante”.Definitivamente, la presencia en la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en la plaza de España de Cádiz de dos de las primeras espadas del ministerio de Fomento, la presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo, además del alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y el propio Blanco, otorgaba al acto el caché suficiente para definirlo, cuanto menos, como de “día importante”.Chacón, Romero y Pardo visitaban Cádiz para firmar el convenio para la cesión a favor de Adif de los terrenos municipales necesarios para la construcción del ramal de acceso ferroviario a las instalaciones portuarias del Bajo de La Cabezuela.En virtud de este acuerdo firmado la mañana de ayer, el Ayuntamiento de Puerto Real cederá gratuitamente a Adif la titularidad de los terrenos municipales, con una superficie de 19.901 m², que pasarán a formar parte de la infraestructura ferroviaria del ramal de acceso al Bajo de La Cabezuela, en la línea Sevilla-Cádiz. La ejecución de esta obra correrá a cargo de Adif, tal y como se establece en el convenio suscrito con Puertos del Estado en abril de 2016 para la conexión a la red ferroviaria de las mencionadas instalaciones portuarias.Ahora, con los citados terrenos ya en manos de Adif, toca licitar las obras y llevarlas a cabo, un proceso que se augura largo, según el propio José Luis Blanco, al incluir tramitaciones en las que deben intervenir otras empresas como Endesa o Telefónica.El presidente del puerto de Cádiz lo calificó de “proyecto vital” no sólo para La Cabezuela sino para todo el puerto y para toda la Bahía de Cádiz, ya que de esta nueva futura infraestructura ferroviaria se beneficiarán no sólo las empresas que viven por y para el puerto de Cádiz sino otras muchas ubicadas en el entorno portuario, tales como Navantia o Airbus, que contarán a partir de ahora con un nuevo medio para el transporte de sus materiales y productos. Blanco calificó de “desgraciada” la historia que arrastra este trazado ferroviario de tan sólo 4,5 kilómetros que la burocracia y la crisis económica dejó totalmente congelado en el tiempo. Los 26,5 millones de euros necesarios para la ejecución del proyecto han llegado gracias a Puertos del Estado, que ha puesto toda la carne en el asador para lograr que todos los puertos españoles hayan hecho un escote, unos más a regañadientes que otros, para usar parte del fondo de compensación interportuario para esta obra.Hace un par de años ya se produjo una firma similar entre Puertos del Estado y Adif que pareció, en ese momento, el final de una larga historia que ya, entonces, duraba 18 años, pero un problema con los suelos por los que tenía que discurrir el trazado ferroviario, propiedad del Ayuntamiento de Puerto Real, dejó, de nuevo, el proyecto estancado.Pero ahora sí parece que es la firma definitiva. El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, estampaba ayer sonriente su firma sobre un larguísimo documento que deja ya en manos de Adif esos casi 20.000 metros cuadrados de terreno para que Adif pueda poner sus vías y sus trenes.El Ayuntamiento de Puerto Real, a cambio del soterramiento de la línea ferroviaria a su paso por su casco urbano, adquirió el compromiso de poner a disposición de Adif, sin contraprestación alguna y libre de cargas, los terrenos de titularidad municipal necesarios para la construcción del ramal de acceso ferroviario al Bajo de La Cabezuela.