El comercio local protesta por una tasa consorcial de basura más justa

Entre las cinco y las siete de la tarde el comercio local echó este jueves la baraja. Sus responsables, la mayoría pequeños autónomos, se concentraron en la Plaza de Jesús y llevaron al salón de plenos su malestar por la gestión de la tasa consorcial por la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos municipales, aprobada en 2014, y cuyo pago está siendo notificado a vecinos y empresarios con carácter retroactivo.

Las peticiones del comercio, avaladas por casi 2.000 firmas y centenares de recursos que se han presentado en el propio Servicio Provincial de Recaudación, son principalmente tres.

La primera es que la tasa sea “más justa” porque “hay localidades donde es mucho más barato y creemos que el sistema de cobro, por metros cuadrados del establecimiento, no tiene en cuenta el volumen de basura generado”.

Por otro lado, con la retroactividad de la tasa, ya que habrá que pagar las anualidades desde 2015, tampoco están conformes ya que aseguran que “el propio Consorcio de Basuras nos ha confirmado que en estos años el servicio no se ha prestado. La basura no se está tratando y solo se está transfiriendo”, aseguraron.

La tercera de las propuestas es que, de cara al 2.020, esta tasa sea modificada y rebajada, y se exija a la empresa encargada de la gestión de la basura, “que de verdad haga el trabajo que tiene que hacer”.Pero además de esto, también exigieron responsabilidades políticas al entender que la tasa consorcial se ha estado ocultando en un cajón desde su aprobación hace cinco años.

Durante la intervención en el pleno, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, coincidió con los comerciantes en que la tasa es injusta, pero no en que la tasa se haya ocultado o que en otros Ayuntamientos consorciados (San Fernando y Chiclana) sí se trabaje para poner solución. “En mi opinión, las afirmaciones del Ayuntamiento de San Fernando son mentiras. Primero dijeron que la tasa no se pagaría. Ahora que han visto que hay que pagarla, dicen que van a modificar la ordenanza municipal para devolverla en otros recibos, y eso no depende sólo de la alcaldesa”. Romero afirmó también que “lo que se quita de un lado se acabará cobrando por otro”.

En un tenso debate, el primer edil puertorrealeño insistió en que se está “apretando en el Consorcio, que es donde hay que hacerlo, pero toda la información que tengo hasta ahora es que la tasa hay que pagarla, podría decir mentiras, como hacen otros ayuntamientos, pero no quiero engañar a la ciudadanía con cosas que sé que no van a pasar”, afirmó.

Por último volvió a insistir en que “en Puerto Real se va a aplicar la tasa del mismo modo que en San Fernando y Chiclana. Estamos buscando una solución pacífica y solidaria y responder a una deuda de cuatro años de la forma más flexible posible, además de buscar soluciones mas justas a partir del 2020”, dijo Romero antes de que los comerciantes se fuesen del pleno sin solución a sus demandas.