Guerra abierta entre UGT y el comité de empresa del astillero de Puerto Real

El anuncio de la manifestación el próximo día 6 convocada por UGT para reclamar carga de trabajo en los astilleros de la Bahía y la posterior crítica expresada por el comité de empresa de Navantia Puerto Real, ha dado un paso más con la respuesta expresada esta mañana por el secretario general de la Federación de Industria de UGT (FICA), Antonio Montoro.

En dicho comunicado, asegura el representante ugetista que, "con todo mi respeto al comité de empresa de Navantia de Puerto Real, FICA-UGT es una federación provincial que tiene que escuchar las demandas de sus delegados y dar respuesta a las mismas. Otros así han actuado siempre y nadie les ha dicho lo que tienen que hacer, y mucho menos por parte de otro sindicato mayoritario en un comité", en alusión a CCOO.

Según Montoro, pedir carga de trabajo "no es ninguna deshonra", y mucho menos, asegura, para trabajadores "que cuando se termine el trabajo que hay se van a la calle con una mano delante y otra detrás". En su opinión, debería ser dicha reivindicación "una alegría para la clase trabajadora y no ver fantasmas donde no los hay".

En este sentido, se muestra rotundo: "Aquél que no se quiera sumar, está en su derecho, pero no tiene que dar explicaciones a este sindicato, será a los trabajadores a quienes expliquen por qué no se suman". Para Montoro, la defensa de la carga de trabajo "siempre es un motivo de ilusión y esperanza, y cada uno desde su posición debería ser responsable con sus declaraciones".

Insiste en que "no hay interés ninguno para FICA-UGT", y considera que para otros sindicatos y colectivos "debe de ser primordial, entre otros, el empleo en los astilleros de la Bahía de Cádiz".

Por último, el sindicato se refiere al plan industrial que se negocia en Navantia. Al respecto, Montoro afirma que "confiamos y estamos convencidos de que este Gobierno desbloqueará y dará salida a un tema que el anterior Gobierno eternizó y bloqueó, siendo esto fundamental para el desarrollo de las cargas de trabajo que estamos solicitando".