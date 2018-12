José Ortiz no será parlamentario andaluz al seguir como alcalde de Vejer

La duda que ha mantenido el alcalde de Vejer, el popular, José Ortiz, durante toda la campaña se ha resuelto y anoche, en el acto de encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, anunciaba que seguirá al frente del Consistorio vejeriego.

Ahí exponía que “Muchos me preguntan por la calle qué voy a hacer finalmente, si me quedo en la Alcaldía o me voy al Parlamento. Como todo lo que soy es gracias a Vejer, he decidido que continuaré como alcalde", aseguró el popular ante varias miles de personas que aguardaban el encendido del alumbrado y un concierto de los gaditanos Andy & Lucas.

Esto supone que no tomará posesión de su acta de parlamentario el próximo 27 de diciembre y que el Partido Popular (PP) de Cádiz deberá correr el turno de la lista con la que Ortiz se presentó a los comicios del 2 de diciembre.

Su lugar lo tomará la popular algecireña, Pilar Pintor, quien de momento no tiene "oficialidad" a este nuevo puesto en el Parlamento Andaluz.Un anuncio que ha generado diversas reacciones. La primera de ellas llega de la secretaria provincial de los socialistas gaditanos, Irene García, quien ha pedido la dimisión de José Ortiz como alcalde de Vejer por lo que considera un “engaño al electorado”.

Desde Adelante Andalucía, su número 2, José Ignacio García. Califica este abandono del alcalde de Vejer al Parlamento como una “tomadura de pelo a la ciudadanía”.

Hay que recordar que la Ley del Parlamento andaluz 9/2011, estaría detrás de esta renuncia al acta de parlamentario ya que el cargo de alcalde es incompatible con el mandato de diputado autonómico.