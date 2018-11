"Los responsables de las muertes en el Estrecho son el Gobierno de España y la Unión Europea"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz (APDHA) ha organizado esta mañana un acto simbólico en solidaridad con las 17 víctimas que este lunes perdieron la vida al intentar alcanzar las costas de Cádiz y Melilla. Ante una pancarta que rezaba 'No más muertos en El Estrecho', una treintena de personas ha guardado un minuto de silencio y ha protestado contra las políticas europeas de inmigración.

Rafael Lara, presidente de la APDHA, señaló que fueron convocados ante la Subdelegación del Gobierno "porque es quien representa aquí en Cádiz al gobierno central y en cierta forma a la Unión Europea, es decir, a los poderes que permiten que sigan ocurriendo tragedias como las que tuvieron lugar ayer en Los Caños y en Melilla. Venimos a señalar a los responsables de estas muertes, que son el Gobierno de España y la Unión Europea".

Lara afirmó que las víctimas "no murieron porque hacía mal tiempo, porque no supieran manejar las pateras o por las mafias: han muerto por culpa de Marruecos y de las políticas criminales de Europa y de nuestros gobiernos". El presidente de la APDHA califica el pasado verano como de "caos, de descontrol, de falta de medios, de recursos, de trato indigno a los inmigrantes, con alcaldes intentando solucionar como podían la situación... Hay que reconsiderar esas políticas de muerte que llevamos aguantando 30 años, no nosotros si no los inmigrantes. La situación lejos de arreglarse se ha ido agravando, no hemos aprendido nada, no quieren aprender nada". Por todo ello pidió que los inmigrantes tengan "vías legales y seguras para llegar a nuestro país. Todo lo que no sean vías legales y seguras será repetir lo mismo una y otra vez".

Rafael Lara añadió que "las políticas xenófobas de represión son ineficaces porque siguen dispensando un trato injusto e inhumano a las personas que llegan a nuestras costas". Por todo ello declaró que el de hoy, como muchos de los últimos 30 años, cuando se registraron en las costas gaditanas las primeras víctimas que llegaron en pateras, "es un día de luto".