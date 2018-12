"No sé si estamos ante un cambio histórico pero España sale muy reforzada"

Como explica el catedrático de la UCA Alejandro del Valle, Gibraltar parte ya de una situación de bloqueo:“No es una colonia –aclara–. Tanto para el derecho internacional como para la ONU es un territorio pendiente de descolonización. Los británicos la asimilan como ‘territorio de ultramar’, pero el único estatuto internacional que tiene es el de colonia. Tampoco puede optar a la autodeterminación : el Reino Unido interpreta la última cláusula del Tratado de Utrech como que Gibraltar no puede independizarse sin el consentimiento de España. Y la ONU dice que se debe descolonizar, pero no que tenga derecho a la autoderminación”.

Y las cuestiones relativas al Peñón tienen dos patas: la cooperación transfronteriza y la soberanía. “Cuando se mezclan, como ocurrió en época de Margallo, es explosivo, porque no funciona ni lo uno ni lo otro”, explica. “Hay voces discutiendo la cuestión de la soberanía en torno a este primer tratado, el tratado de divorcio, o de salida –continúa el catedrático–, cuando realmente lo que se están tratando ahora son temas de cooperación: el día a día, digamos. Se creyó que un par de artículos podían tener una interpretación suspicaz y se ha resuelto satisfactoriamente:el acuerdo es vinculante”.

“Es normal –prosigue– que Theresa May haga declaraciones de cara a la galería. Para el segundo tratado, Reino Unido y España tendrán que hablar soberanía. No sé si estamos o no ante un cambio histórico pero, desde luego, España sale de aquí muy reforzada”.

“Recordemos que tiene que ser aprobado aún por el Parlamento inglés: perfectamente lo pueden echar atrás”, advierte del Valle. Algo que habría que lamentar, entre otras muchas cosas, porque el actual desarrolla un “protocolo de cooperación transfronteriza con Gibraltar muy potente. Todas las medidas sobre fiscalidad, trabajo, ciudadanos y paso de la verja, cooperación aduanera policial, medio ambiente o, incluso, la creación de una Comisión de Coordinación. Negro sobre blanco aparece también, por primera vez, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Ahí hay algo novedoso”.

Los principales temas de conflicto (el agua, el istmo..) tocan la cuestión del espacio. “¿Qué podemos hacer al respecto? Por supuesto, podemos ir La Haya y esperar a ver si alguien es capaz de resolver algo, pero el entramado jurídico de Gibraltar es irresoluble, si hay alguna solución al respecto, ha de ser política. Un tribunal internacional no va a decir claramente nada concluyente: el resultado final podría ser un microestado en el Estrecho. O el de la ciudad de las dos coronas”.

Del Valle destaca también el “esfuerzo de transparencia que ha vivido el Peñón respecto a su condición de casi paraíso fiscal, girando hacia el casino, las apuestas... En el protocolo firmado hay referencia a esto, sobre lo que nosotros, formalmente, tratamos con el Reino Unido”. Lo que no se ha querido tratar es el tema del aeropuerto, “aunque está apuntado”.