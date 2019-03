Cádiz, a la cola de inversión pública en infraestructuras

Cádiz sigue a la cola de la licitación pública en la región por habitante, pese a que, según un estudio realizado por la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz, el pasado año hubo un incremento en las inversiones de un 23%. La obra pública, clave para la recuperación del sector de la construcción ante el aún escaso movimiento de la vivienda nueva y la rehabilitación, no termina de empujar como esperaban los empresarios.

La provincia viene lastrada por el gran bajón de las inversiones en 2016, cuando se redujo la apuesta en más de 100 millones de euros con respecto a 2015. De hecho, si se analiza el período de cuatro años entre 2015 y 2018 la inversión total ha sido 557 millones. Ese es el dinero que ha entrado en la provincia por este concepto en las empresas del sector, mientras que Sevilla superaba los mil millones y Málaga y Almería los 800. Una diferencia notable, si bien engañosa ya que parte de ese dinero se fue en una sola obra, la finalización del segundo puente de Cádiz.

Si lo que se mira es el ratio por habitante, en 2018 la inversión fue de 123 euros por habitante, sólo por detrás de Córdoba y siendo superada hasta por la provincia de Jaén, que es la que suele estar a la cola en estas inversiones. La media de inversión por habitante en Andalucía es de 233 euros, si bien todas estas cifras etán condicionadas por la licitación por parte de Adif del corredor mediterráneo en el tramo Murcia-Almería, con una inversión de 440 millones, un 22% de la inversión total.

Esto ha supuesto que los cerca de 2.000 millones de euros destinados a Andalucía en 2018 (1.962 para ser exactos), la provincia captara sólo el 7,8% de esas inversiones, lo que corresponde a 153 millones de euros, frente a los 124 millones que se destinaron en 2017 y, en cualquier caso, lejos de los 192 millones de 2015. Hay que tener en cuenta que la provincia de Cádiz supone el 14% de la población de la región.

Además de ese dato desequilibrado, en todas las provincias menos en Cádiz se ha incrementado con mucho la inversión con respecto a 2015. En Jaén se ha pasado de 56 millones a 99, en Málaga de 127 millones a 292 y en Sevilla de 278 millones a 346, por poner ejemplos notables de que la provincia de Cádiz va a seguir 'pagando' el segundo puente unos cuantos años más.

Y no se trata de una administración u otra, ya que la local, la regional y la estatal han hecho más o menos el mismo esfuerzo durante 2018, unos 50 millones cada una, en lo que se refiere a obra pura y dura. El único dato en el que el incremento sí que ha tenido cierta notoriedad se ha dado en las licitaciones de servicios de suministro y conservación, donde las administraciones locales han licitado el 84% con unos 27 millones de euros, cuando el año pasado sólo se gastaron 12 millones. La mayor holgura presupuestaria en algunos municipios y el haber saldado cuentas con proveedores han permitido este salton que ni mucho me nos es uniforme, ya que hay numerosas localidades que no se pueden permitir estas 'alegrías'. Las estadísticas afirman, según la asociación empresarial Seopan, que la licitación de las administraciones locales ha recuperado los índices de 2011, pero aún se encuentra a años luz de su máximo pico, que se produjo en el año 2008.En cualquier caso, la proximidad electoral se nota, como bien saben las empresas.

Si se suma las licitaciones de suministro y conservación con el resto de las obras, se observa que el gran inversor público en 2018 han sido los ayuntamientos y la Diputación, que han gastado 78 millones, mientras que la Junta sólo invirtió 55 millones y las administración estatal superó por poco los 52 millones. El Estado se ha mostrado mucho más presente en Sevilla, provincia a la que destinó 128 millones, o en Huelva, con 74 millones, y, por supuesto, Almería, su gran apuesta de 2018. Por contra, estuvo prácticamente ausente en Córdoba, a la que sólo destinó 5 millones, o Granada, Málaga y Jaén.

Por contra, Málaga y Jaén han compensado esta ausencia de dinero estatal con dinero autonómico, ya que la primera obtuvo obras de las diferentes consejerías por valor de 87 millones y Granada por 112 millones.

Otro baremo de medir la salud de esta actividad es el número de trabajadores activos en el sector. según la EPA, la provincia acabó con 36.900 trabajadores, el número más alto desde 2011.