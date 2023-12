N el presente artículo analizaremos el ennoblecimiento de cirujanos y médicos en los siglos XVIII y XIX. Con la llegada de la Casa de Borbón a España con Felipe V nuevos aires procedentes de Versalles llegaron a nuestro país. El ennoblecimiento de cirujanos ya había comenzado previamente en la vecina Francia. Recordemos la importancia que cobró la cirugía gracias al reconocido Ambroise Paré (1510-1590), cirujano militar.

En 1573 sabemos que fue ennoblecido, Michel Vaterre, médico de los reyes Carlos IX (1560-1574) y de Enrique III de Francia (1574-1589). Sabemos que ya Enrique IV, rey de Francia, entre 1589 y 1610, ennobleció a su médico Michel Marescot en 1596.

Ya en la Francia de Luis XIV (1643-1715) contamos con el caso del cirujano Jean Baptiste Bontemps, que fue primer cirujano del rey a partir de 1633, con Luis XIII (1610-1643) y posteriormente con Luis XIV (1643-1715) de Francia y ennoblecido por este último en 1650.

En el tiempo también del Rey Sol contamos con otros ejemplos como Charles François Félix de Tassy, quien también desempeñó entre otros cargos palatinos el de primer cirujano, siendo ennoblecido en 1686.Es el caso también de Charles Georges Mareschal de Bièvre, quien alcanzó, al igual que los anteriormente mencionados, el cargo de primer cirujano del rey (ennoblecido en 1707) y François Gigot de Lapeyronie (ennoblecido durante la Regencia de Felipe de Orleans en 1721), fundadores ambos en 1731 de la Societé Royale de Chirurgie, origen de l’Académie Royale de Chirurgie establecida en 1748, mismo año que nuestro Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz.

Lo cierto es que en el reinado del biznieto y sucesor del Rey Sol, Luis XV (1715-1774), debemos destacar también en Francia –además de la fundación de la Societé Royale de Chirurgie, que, como ya hemos dicho, fue el origen de l’Académie Royale de Chirurgie– a Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768), famoso cirujano, destacado por sus estudios de urología, que fue ennoblecido por Luis XV en 1762.

No debemos olvidar a otros cirujanos ennoblecidos a lo largo del Siglo de las Luces como Jacques Beissier , Jacques Davaux o Germain Pichault de La Martinière, cirujano militar este último durante los reinados de Luis XV y Luis XVI, quien creó las Escuelas de Cirugía en el Reino de Francia, nombrado Caballero de la Orden de San Miguel y ennoblecido en 1749 por Luis XV. Podríamos decir que Germain Pichault de la Martiniere es el “Virgili francés”.

En España, tras la muerte sin sucesión de Carlos II el Hechizado en 1700, llegó desde Versalles la nueva dinastía de Borbón, siendo su primer monarca Felipe V (1700-1746). Encontramos a su Médico, Don Honorato Michelet (Honoré Michelet), el cual ya era médico del monarca cuando Felipe V ostentaba el título de Duque de Anjou en la corte de su abuelo Luis XIV en Versalles. Sin embargo, vemos que todavía cirujanos y boticarios no tienen la consideración del médico. Antonio de Ubilla, en su obra Succession de el Rey D. Phelipe V.[...] en la Corona de España; Diario de sus Viages desde Versalles a Madrid que esecutó para su feliz casamiento [...], publicada en 1704, nos habla de sus campañas en la Península Itálica (recordemos que Nápoles, Milán, las islas de Cerdeña y Sicilia así como los presidios de la Toscana pertenecían a la Monarquía Hispánica) del primer Borbón (en Milán y Nápoles) destacando entre los oficios de la Casa del Rey al médico, cirujano y boticario que lo acompañaban.

Cabe destacar que ni el boticario, Luis Rechieur, ni el cirujano y sangrador Jean Baptiste Legendre llevan el Don... Sólo Honorato Michelet...el médico...Honoré Michelet... lo cuál pone de relieve la disociación entre la Cirugía y la Medicina (que se unirán en el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz).

Es de destacar que tanto el Primer Médico como el Primer Cirujano y el Jefe de la Botica de la Real Cámara de Su Majestad son todos franceses, al igual que nuestro Juan Lacomba (Jean Le Combe) que llegaría a España en el contexto de la Guerra de Sucesión entre Austrias y Borbones.

Con respecto a su cirujano ya mencionado, Jean Baptiste Legendre, encontramos referencias al mismo en Le Mercure Galant 1701, 1, Volumen 1) que nos dice cómo había estado en Polonia con el Príncipe de Conti, Francisco Luis de Borbón-Conti, en 1697, año en el que Luis XIV le ofreció el trono de Polonia, vacante desde el fallecimiento de Juan III Sobieski. Finalmente no conseguirá el trono por el nombramiento del príncipe elector de Sajonia, Augusto, “Monsieur Le Gendre Chirurgien , qui avoit suivi Monsieur le Prince de Conti en Pologne”.

Tras su experiencia polaca, el famoso cirujano acompañará, como hemos visto, desde Francia a España al nuevo rey Felipe V. Sabemos que en fecha tan temprana como 1704 fue ennoblecido. Su retrato lo consultamos en la Biblioteca Nacional de España:

Encontramos sus expedientes en el Archivo General de Palacio (AGP), en Madrid. Su hija, Dª Magdalena Legendre casó con D. Claudio de la Roche, Marqués de la Roche, título otorgado en 1724 por el rey Luis I (hijo de Felipe V) por sus años de servicio como secretario.

Lo cierto es que en Cádiz vemos como se reproduce este esquema de alianzas matrimoniales entre cirujanos que les permite acceder a la nobleza. Son un ejemplo las estrategias matrimoniales de los fundadores del Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz en 1748, Jean Le Combe (castellanizado como Juan Lacomba), francés, y Pedro Virgili Bellver, fundadores de nuestro Real Colegio de Cirugía de la Armada en 1748.

No debemos olvidar que entre los descendientes de Lacomba se encuentran los Marqueses de Casa Enrile. Recordemos como Dª Francisca Magdalena Tremoville de Lacomba, hija de D. Juan Lacomba y Dª María Magdalena Verron, casó en Cádiz con otro francés, D. Nicolás Luis Desportes, Señor de la Fosse, de Normandía (Rouen).

Fernando VI, al igual que su pariente Luis XV en Francia, va a ennoblecer a sus cirujanos como premio a su mérito. Serán “Hidalgos de Mérito”. Veremos los casos más conocidos. Claro ejemplo es la nobleza concedida en 1754 por el mencionado Fernando VI a Pedro Virgili, Don Pedro Virgili, tras la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada.

Lo cierto es que al igual que los cirujanos de la Villa y Corte, Virgili se apoyó también en los vínculos familiares. Su sobrino será el encargado de dirigir el Real Colegio de Cirugía de México en el Virreinato de Nueva España. Recordemos el trabajo de Diego Ferrer Andrés Montaner y Virgili y la fundación del Real Colegio de Cirugía de México, publicado en el II Congreso Español de Historia de la Medicina. Salamanca, 1965, vol. II.

Entre sus alianzas, destacar su parentesco con otros cirujanos como Francisco Nueve Iglesias y Lorenzo Roland. Tanto Pedro Virgili como Francisco Nueve Iglesias estaban casados con las hermanas de Roland. El propio Lorenzo Roland esposó a Francisca Virgili, y Francisco Canivell, del que hablaremos a continuación casó con una sobrina de Roland, Feliciana Beau. (Remitimos al estudio de J.Massons Los Roland y los Beau y los primeros años del Real Colegio de Cádiz, en la revista Gimbernat (1994).En el Archivo Histórico Nacional (AHN FC-Mº_HACIENDA,511,Exp.2215 ) conservamos el expediente de licencia de casamiento de D. Bernardo Nueve Iglesias Roland, oficial de la Tesorería de la Aduana de Cádiz, con Dª Tomasa Canivell Beau.

Como hemos dicho, no podemos olvidar en este artículo a D. Francisco Canivell, médico y cirujano militar, que al igual que Pedro Virgili, por su trayectoria, fue ennoblecido por el rey. En el caso de Canivell, por Carlos IV con fecha 10 de junio de 1790 concediendo la nobleza del principado de Cataluña.

Es el caso también del que fuera director del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, D. Antonio Gimbernat, al igual que Virgili y Canivell ,de origen catalán. quien fue también ennoblecido en 1789.Otro catalán, D. José Masdevall Terrades Llobet, fue ennoblecido a finales del reinado de Carlos III, el 22 de diciembre de 1785, tras haber sido nombrado en mayo del mismo año “Médico de cámara con ejercicio y gajes”.

Otra recompensa que recibieron médicos y cirujanos fue la Orden de Carlos III, recompensando, como dice su lema, la Virtud y el Mérito. Recordemos cómo la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue fundada por el rey Carlos III en 1771 con el lema “Virtuti et merito” (Virtud y Mérito). Como veremos, fueron varios los médicos españoles (pero también franceses) que fueron nombrados caballeros de esta orden.

Sabemos que durante la permanencia en España del Ejército francés que derrocó el régimen constitucional en 1823 (los Cien Mil Hijos de San Luis) Fernando VII concedió la Orden fundada por su abuelo a varios galenos franceses, siendo un ejemplo el de Luis José María Robert (1771-1846). Este galeno francés lo encontramos en una Memoria de 1829 como “M. Robert, médecin du Lazaret et du Collège Royal de Marseille, professeur d’hygiène navale à l’Ecole secondaire, membre de l’Académie et de la Société académique de la même ville, correspondant des sociétés savantes de Paris, de Stockholm, de Cadix, de Lyon, d’Aix, etc., chevalier des ordres royaux de l’Etoile polaire de Suède et de Charles III d’Espagne”.Ya en el siglo XIX sí encontramos ejemplos de médicos-cirujanos que acceden a la nobleza titulada. Es el caso del verdadero Marqués de la Salud (título nobiliario que nunca ostentó Pedro Virgili).

El I Marqués de la Salud fue otro D. Pedro (también catalán, como Virgili), D. Pedro Castelló Ginesta (1770 –1850). El título nobiliario, Marqués de la Salud, fue concedido en 1847 por la reina Isabel II (1833-1868). Con la misma fecha se le concedió el título de Vizconde de Guissona. Ya anteriormente, en el reinado de Fernando VII (1808-1833), sabemos que tras curar un ataque de gota del monarca fue nombrado primer médico de cámara de S.M., concediéndole en 1830 la Orden civil de Carlos III en reconocimiento a sus servicios.

Dos años más tarde, le fue concedida la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel La Católica y su hijo, D.Juan Castelló Roca, también médico, fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos III.Además de D. Pedro Castelló, otros médicos recibieron honores, como D. Juan Luque, D. Raimundo Durán y D. Ramón Llord (AHN//ESTADO,6318, Exp.25), siendo reconocidos como Caballeros de la Orden de Carlos III.

Pensamos que el conflicto desatado tras el óbito de Fernando VII (las Guerras Carlistas) influyó en las carreras de estos galenos. Es el caso de D. Ramón Llord, quien siguió al Infante D. Carlos María Isidro de Borbón como médico, formando parte de su corte en el exilio, cuando a la muerte de Fernando VII, tomó el nombre de “Carlos V” (reconocido por muchos españoles).

En Madrid, el sucesor como primer médico de la Corte de D. Pedro Castelló, I Marqués de la Salud, fue D. Tomás Corral y Oña, quién también fue ennoblecido por la reina Isabel II, concediéndole el título de Marqués de San Gregorio y Vizconde de Oña en 1857 tras el nacimiento del príncipe de Asturias, el futuro rey Alfonso XII (1875-1885).

No serán los únicos. D. José Núñez Pernía recibió en 1865 el Marquesado de Núñez, otorgado también por la la reina Doña Isabel II (1833-1868), y un año más tarde, en 1866, otro médico, D. Melchor José María Sánchez de Toca, recibiría el título nobiliario de Marqués de Toca.

Ya más modernamente, en los siglos XIX-XX y XXI, el Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses ha estudiado la concesión de títulos nobiliarios a médicos. Nuestro artículo ha tratado de exponer el ennoblecimiento de médicos, cirujanos y médicos-cirujanos ennoblecidos en los siglos XVIII y XIX como recompensa a sus méritos. Esperamos haber puesto la importancia de estos profesionales sanitarios en la historia de España en el 275º aniversario del Real Colegio de Cirugía de la Armada, lugar donde en el reinado de Carlos IV (1788-1808), en 1791, se unieron los estudios de Medicina y Cirugía.