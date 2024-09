Menos turismo nacional

Andalucía ha perdido este verano un cuarto de millón de turistas nacionales, según el último informe del INE. Afortunadamente, los visitantes internacionales han compensado en buena parte esa caída. Pero no al punto de posibilitar un nuevo registro de viajeros en la región durante la reciente temporada alta. Este descenso ha sido especialmente significativo en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Y en el caso gaditano, que también ha sufrido la merma en las estancias de los foráneos, el destino sale del listado de los diez primeros de España, donde ahora sólo permanece la Costa del Sol. Con una lectura simple hay que concluir que no son buenas noticias para un sector que representa el 12% del PIB de la comunidad. Los hoteleros justifican el retroceso del turismo nacional por la pérdida del poder adquisitivo de los españoles a causa de la inflación. Pero sería simplificar demasiado las causas. La subida de los precios resulta incuestionable. Más aún cuando superadas las consecuencias de la pandemia por el Covid, han regresado la competencia con otras ofertas más baratas y las ganas por recuperar las vacaciones internacionales. Pero la calidad de los servicios también depende de factores como la movilidad o el agua, con un segundo año sin ducha en algunas playas por la sequía. De ahí que sea urgente que se avance en las importantes infraestructuras pendientes. Además, un informe de BBVA Research alerta de que el alza de temperaturas provocará en el futuro un cambio en el modelo turístico andaluz. Más viajeros en primavera e invierno y menos en el verano, donde el norte resulta más atractivo por su “confort térmico”. De hecho en julio, Asturias superó a Málaga en turistas nacionales. Quizá ha llegado el momento de que los gobiernos eliminen de la ecuación que mide el éxito, la exigencia constante de aumentar el número de visitantes. La salud del turismo no se resume en una cifra de récord.