Sánchez gana tiempo, pero nada más

Se cumplió el guion. Los socios de Pedro Sánchez están dispuestos a seguir explotando en su favor una legislatura caótica y para ello decidieron, en la sesión del Congreso del miércoles, mirar para otro lado y minusvalorar la profunda crisis institucional que han provocado los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno y que están bajo investigación judicial. El barco que conduce, no se sabe hacia dónde, a Sánchez y sus apoyos gubernamentales y parlamentarios continúa a flote, pero las vías de agua están abiertas y sólo es cuestión de tiempo que el naufragio se produzca. Los socios amagaron y no dieron. Ni el “profundo enfado” de Yolanda Díaz, ni las reticencias del PNV y el tono de perdonavidas de Gabriel Rufián se tradujeron en otra cosa que en un apoyo explícito a la continuidad del presidente. Todos adoptaron un discurso crítico, pero lo sabido hasta ahora sobre Ábalos, Cerdán y otros no es todavía suficiente, según ellos, para poner la voz en manos de los ciudadanos. Hubo además un denominador común en sus planteamientos: la situación actual es preferible a abrir la puerta de la Moncloa a un PP que llegaría, de una u otra forma, escoltado por Vox, a pesar de las diferencias que estos días escenifican. Si el debate del pasado miércoles se planteaba por parte del Gobierno como una especie de cuestión de confianza encubierta y sin votación, no cabe duda de que Pedro Sánchez la ha salvado y puede tomarse un respiro a la espera de nuevos acontecimientos, que llegarán más pronto que tarde. Lo único que ha hecho es ganar tiempo, pero nada más. Sigue siendo un presidente amortizado, que dirige un Gobierno zombi, sumido en el caos y la inacción y que ha provocado una de las convulsiones políticas más profundas de la democracia española. Nada se puede esperar ya del Ejecutivo y su presidente salvo una resistencia a la desesperada mientras sus socios siguen explotando su debilidad.