Rechazo autonómico al concierto fiscal catalán

Un Gobierno central como el actual, que presume de tener una especial sensibilidad ante la diversidad territorial de España, debería tomar muy buena nota del enorme rechazo que ha levantado entre la práctica totalidad de las autonomías su intención de dotar a Cataluña de un concierto fiscal que la sacaría del régimen general, lo que supondría que el Estado no podría gravar el 20% de la economía nacional. Las cuentas están muy claras. De las 17 comunidades autónomas que componen España, 14 ya han manifestado estar contra el concierto catalán (12 gobernadas por los populares y dos por los socialistas) y otras dos, País Vasco y Navarra, no están llamadas a posicionarse al no formar parte del régimen general y disfrutar de una fiscalidad foral que le es sumamente provechosa. Solo Cataluña, la gran beneficiada por este proyecto diseñado según sus intereses, apoya un concierto que sería absolutamente perjudicial para la igualdad entre los territorios y los ciudadanos españoles.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acertado con su posición ante el concierto catalán. Por una parte, no cae en la tentación radical de negarse a reunirse con el presidente del Gobierno, lo que supondría una descortesía institucional que perjudicaría aún más la calidad de nuestra democracia. Por la otra, vuelve a reivindicar el papel histórico de Andalucía en defensa de la igualdad entre todas las autonomías españolas, que se vería muy afectada de prosperar el concierto fiscal catalán. En estos momentos, es de suma importancia que la voz de las autonomías se oiga clara, sabiendo conjugar la defensa de los intereses de cada territorio con el bien común de España. En ese sentido, el PP, que atesora un enorme poder territorial, tiene una gran responsabilidad. Por su parte, el Gobierno central está obligado a escuchar este clamor de las autonomías. España es mucho más que el eje Madrid-Barcelona.