El PSOE andaluz sigue pendiente de Sánchez

El silencio de María Jesús Montero, la favorita de la militancia a suceder a Juan Espadas al frente del PSOE andaluz, mantiene en vilo a la organización. Entre los críticos con la gestión del todavía secretario general, que olvidan con facilidad que parte de su desgaste se debe a su lealtad a la dirección del partido tras renunciar a la Alcaldía de Sevilla, no existen muchas dudas: la vicepresidenta del Gobierno es la candidata idónea para renovar el partido en Andalucía. Y el adjunto a Organización de la ejecutiva federal, el jiennense Juanfran Serrano, también es visto con buenos ojos en Ferraz para escoltar a la ministra en esta nueva etapa. Ambos se enfrentarían a un desafío no menor frente a un Gobierno de Juanma Moreno que encabeza todas las encuestas, pero en cualquier caso la última palabra no la tienen ellos. Su futuro y el del PSOE andaluz depende exclusivamente de Pedro Sánchez, que aún no ha hecho públicas sus intenciones, como si esperara al momento más adecuado.

Lo que nadie discute es que el presidente del Gobierno sigue dispuesto a mantenerse en el poder al precio que sea. Esto implica que, en caso de no contar con el apoyo de sus socios para sacar adelante los Presupuestos esta primavera, el adelanto electoral sería casi inevitable. En ese contexto, Sánchez se quiere rodear de los mejores candidatos posibles para recuperar el terreno perdido en algunas comunidades, empezando por Andalucía. Y, hoy por hoy, tan sólo Montero, aun sometida a un serio desgaste en estos años de Gobierno en minoría, es la única socialista que no genera rechazo en el PSOE andaluz, en general. Hasta que lleguen las elecciones autonómicas, ella podría compaginar sus tareas de Gobierno con la dirección del PSOE andaluz, escoltada por Serrano. La mayoría parece dar por buena esta fórmula, mientras se especula con otros nombres. Sólo Sánchez sabe cuándo finalizará la crisis interna.