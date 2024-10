El polvorín, a punto de saltar por los aires

El mundo contiene la respiración ante la segura, y probablemente muy dura, respuesta de Israel al bombardeo con misiles lanzado el martes por Irán contra las principales ciudades del Estado judío. Pero de lo que ya no cabe duda es de que el polvorín de Oriente Próximo llevaba muchas décadas sin estar en un riesgo tan elevado de saltar por los aires. Lo que empezó hace ahora un año como un ataque terrorista sin precedentes contra población civil israelí, perpetrado por la milicia islamista de Hamas, armada y financiada por Teherán, se ha convertido en un conflicto regional cuya dimensión sólo puede crecer. No se trata de delimitar responsabilidades, que las hay en los dos bandos, pero sí hay que destacar la del primer ministro Benjamin Netanyahu en la escalada bélica. Netanyahu ha convertido la respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en una campaña de eliminación de las dos organizaciones armadas con las que Irán acosaba a Israel: Hamas en Gaza y Hezbolá en el sur del Líbano. Para ello no ha dudado en lanzar ataques indiscriminados contra la población civil que han causado miles de muertos inocentes y ha ensayado nuevas técnicas de eliminación como el estallido simultáneo de centenares de dispositivos móviles en manos de los milicianos. Si la escalada entre Teherán y Tel Aviv va en aumento, y todo parece indicar que así será, podemos estar en el origen de un conflicto que altere los débiles equilibrios de la geopolítica mundial. Para nadie es un secreto que todo lo que hace Israel tiene el visto bueno de los Estados Unidos y que Irán es un régimen que defiende los intereses de Rusia en la zona. La economía occidental ya ha empezado a resentirse con la subida de los precios del petróleo durante los dos últimos días. Pero las consecuencias pueden ser mucho más graves si se produce en la zona una guerra abierta.