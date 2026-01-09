Andalucía: competitividad y empleo

Andalucía terminó 2025 con 70.365 afiliados más a la Seguridad Social, una cifra que refleja solidez en el ritmo de creación de empleo y fortaleza económica, pero que no debe dar lugar a discursos triunfalistas. Primero, porque los datos se producen en un contexto nacional que es similar. Andalucía no crea empleo mientras el resto del país lo destruye o se estanca. Es un fenómeno nacional del que la región participa en mejores condiciones que otras veces que se ha producido una situación similar. Segundo, porque los datos señalan que en números absolutos Andalucía es la cuarta comunidad en creación de empleo detrás de Madrid, Cataluña y Valencia y en términos relativos el incremento de afiliación en un año, 2,03% en Andalucía, es inferior a la media nacional del 2,37% y coloca a la región en un pobre puesto 12 de la lista por autonomías. Además, hay que anotar que en los tres últimos meses del año se ha producido una clara desaceleración en el ritmo de creación de empleo. Todos estos datos señalan que, aunque hay motivos para estar satisfechos, no se pueden echar las campanas al vuelo y conviene reconocer que a Andalucía todavía le falta un trecho largo para alcanzar los niveles de competitividad de las economías más potentes del país y para convertirse en destino de inversiones en sectores con gran capacidad de innovación y de creación de empleo cualificado. Circunstancias como la reciente venta de la rama tecnológica de una gran empresa, como es Ayesa, a un consorcio vasco y su consiguiente salida de Andalucía reflejan una situación que todavía debe preocupar. Aunque, a juzgar por la mayoría de los indicadores, se va en la buena dirección, la región tiene todavía que mejorar en muchos aspectos, entre ellos la eliminación de trabas burocráticas, para aumentar su competitividad. Se ha recorrido una parte del camino, pero hace falta más velocidad y empuje.