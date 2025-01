Otra vez las comunicaciones

La Junta ha confirmado oficialmente lo que ya se suponía: la segunda línea del tranvía metropolitano de la Bahía no está, ni de lejos, en los planes de desarrollo de la administración regional. Se agradece que se reconozca y que no se lancen compromisos que se sabe que no se van a cumplir. En todo caso, y a pesar de su coste millonario, el tranvía era una apuesta por las comunicaciones en la Bahía. El buen funcionamiento de la línea 1, entre Cádiz y Chiclana, es el mejor ejemplo de la necesidad de apostar por el transporte público.