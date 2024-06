Verde que te quiero verde

Según la inteligencia artificial: “Al celebrarse el X aniversario de la coronación del Rey Felipe VI, se presenta una magnífica oportunidad para meditar sobre su rol en la España de hoy. Felipe VI ha tenido que lidiar con un panorama político y social complejo”. Leñe con la Inteligencia Artificial. Ya propone más de lo que ha hecho la mayoría del personal. Unos han criticado al rey, otros a la monarquía, muchos han pasado –más interesados en el fútbol que en la efeméride– y otros han hecho elogios a la figura del monarca sin una sombra de crítica. V.E.R.D.E., dicen éstos, que es un acróstico muy colorido: Viva El Rey De España. Yo también me quiero V.E.R.D.E.

Y a la vez estoy con la inteligencia (artificial): es una magnífica oportunidad para reconocer que Su Majestad no lo está teniendo fácil. Y los apoyos acríticos no ayudan. Si los tuyos te lo aplauden todo, la tentación casi invencible es concentrarte en contentar a los contrarios. Se ha dicho que una virtud de Juan Carlos I y Felipe VI es que no han tenido Corte. No la han tenido de proximidad, pero sí 2.0, de formas bastante serviles.

Ser monárquico es otra cosa. Ser consciente de la importancia de la monarquía que estriba en su servicio a España y su continuidad histórica. Quizá el espíritu esté en el juramento medieval de los nobles de Aragón: “Nos, que valemos tanto como vos, y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no”. René Girard ha sostenido que “hay que volver a Dante si se quiere tener una idea de lo que un Papa debe encarnar”. Amén. Podríamos decir, en paralelo y a la española, que hay que volver al Cantar de Mio Cid para tener una visión de lo que un Rey debe representar.

O sea, que, en estos tiempos complejos, que diría la IA, hay que confiar, con una prudencia respetuosa, en que el rey ejerza un liderazgo moral. Yo, en algún artículo, propuse a Su Majestad tiempos y modos, pero sin afán de pontificar. Por si servía, por servir. No ignoro que Felipe VI tiene mejor perspectiva de los tiempos y las circunstancias que yo, que lo ignoro casi todo. Pero también sé que ni su legitimidad de origen depende de la Constitución del 78… ni tampoco la de ejercicio. Al final, la Historia (que no ningún tribunal constitucional) le juzgará por cómo se imponga a las complejidades de su reinado. Mientras tanto, verde que me quiero verde.