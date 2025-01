Otro tranvía para la Bahía es posible

Aprovechando que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha venido a Cádiz de paseo, propongo una sugerencia para que la Junta de Andalucía lo negocie. Es bueno que hagamos virtud de la necesidad, como dice Pedro Sánchez. La vía del tren entre Cádiz y San Fernando está saturada con el tranvía que llega a Chiclana, con evidente perjuicio para la alta velocidad. Hubiera sido deseable que la vía ferroviaria se quedara sólo para los trenes de Renfe, ya que los de Iriyo y Ouigo no llegan a la estación gaditana. Hubiera sido mejor que el tranvía circulara por sus propias vías. Se pudo construir una plataforma, igual que hay un espacio solo para ciclistas. Pero no se preocupen, si se construye la línea 2 hasta Jerez, no harán falta vías.

Un tranvía sin vías ya es posible. Funciona en algunas ciudades de China, desde que empezaron en Zhuzhou en 2017. Se les denomina Transporte Rápido Autónomo y son conocidos por sus siglas en inglés: ART. Disponen de un sistema con cámaras y sensores que les permite alcanzar una velocidad de hasta 70 kilómetros/hora, guiándose por unas líneas amarillas trazadas en la calzada. Al ser amarillas esas líneas, en Cádiz serían muy bien vistas. No necesitan vías, ni catenarias, ni esos estorbos que aún tienen los tranvías que funcionan como los de principios del siglo pasado. En el siglo XXI, los de China utilizan baterías de titanato de litio, con una duración de hasta 40 kilómetros y son recargables en 30 segundos. El progreso va por ahí, no por usar las vías de los Media Distancia y el Alvia. Ni por parar en Río Arillo, donde no vive nadie.

Imaginen este gran invento que se podría aplicar a nuestra Bahía. En Australia ya han realizado pruebas para utilizarlos. Es probable que pronto empiecen a circular en más países. Y es inteligencia china, no de Trump. De seguir los ritmos habituales, a la Bahía de Cádiz podrían llegar esos tranvías sin vías en el siglo XXII. Por eso, lo aviso, para que se anticipen a los siglos.

Con un tranvía ART fantástico se podría viajar entre Cádiz y Chiclana y entre Cádiz y Jerez sin vías, sólo pintando la raya amarilla. Además, la terminal del ART podría estar en la plaza de España gaditana, como algunos pedían, incluso circulando por dentro del muelle, donde cabe todo. Y para que no pongan más excusas el tranvía ART podría llegar en una línea 2 hasta Jerez, circulando por la plataforma que previsoramente le reservaron en el puente de la Constitución y enlazar con el cuarto o el quinto carril de la AP-4.

Las más bellas fantasías se pueden hacer realidad con este tranvía chino.