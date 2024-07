Los terrenos del nuevo hospital

Los terrenos de Puntales son un obstáculo para construir el nuevo hospital de Cádiz. Este hospital y sus terrenos aparecen en todas las campañas electorales, y desaparecen después, sirven ya de cachondeo. Pues la gente, por muy inocente que sea, entiende que tanto el PSOE como el PP han tenido tiempo para empezar las obras. Lo prometió el socialista Manuel Chaves en 2006. Lo más curioso es que otro socialista, José Antonio Griñán, en 2009, firmó un convenio con la Zona Franca dando el asunto por resuelto, y donde se decía que sería “el hospital más moderno de Andalucía”. La inversión prevista hace 15 años era de 200 millones, menos de la mitad de lo estimado ahora. En los años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía no se puso la primera piedra. Después el PP tampoco la ha puesto.

Y esto es fastidioso para los populares, porque Juanma dijo que lo haría. Es grotesco que el PSOE critique todo lo relacionado con el hospital de Puntales, porque ellos son los primeros culpables del retraso. Pero el PP tampoco lo ha iniciado. Y así se ha llegado a la actual polémica por los terrenos, que hoy en día no son de la Junta, ni del Ayuntamiento, sino que siguen siendo de la Zona Franca.

En su día, la Zona Franca participó en el proyecto con la intención de beneficiarse, gracias a los más de 500 pisos que supuestamente serían construidos en los terrenos del Hospital Puerta del Mar, cuando fuera demolido. Los que vimos el derribo de la Residencia Sanitaria Fernando Zamacola nos hemos quedado con las ganas de ver la demolición del Hospital Puerta del Mar, construido en el mismo sitio. Pero en la Zona Franca se han quedado con la cara de tonto.

Por tanto, entre Juanma Moreno y Bruno García, del PP, y Fran González, del PSOE, actual mandatario de la Zona Franca, deberían alcanzar un acuerdo si negociaran como es debido. Carece de credibilidad que esto se negocie con la intención de solucionarlo. Queda la fundada sospecha de que la propiedad de los terrenos de Puntales (y la permuta que se pide a cambio), es la excusa perfecta para no hacer nada. Como es frecuente en Cádiz, cuando están administraciones públicas por medio.

Ya han perdido dos décadas en esta disquisición tediosa. Para el Ayuntamiento, la operación no sería peor que las de Kichi con la Universidad de Cádiz, cuando le dieron coba. Es diferente, por supuesto. Pero lo digo porque una permuta de terrenos (incluso sin dinero por medio) se hace cuando se quiere hacer. Y con el hospital no se hace porque no se quiere hacer.