El solar de la injusticia

Seguimos con las promesas del fin de los solares desperdiciados en Cádiz. Otro solar de gran categoría es el de la calle Tolosa Latour. El nuevo proyecto de la Junta de Andalucía nos obliga a meter los dedos en la llaga. Si no lo veo, no lo creo, como dijo Santo Tomás. Se supone que en 2028 el solar de Tolosa Latour será un edificio de la nueva Ciudad Administrativa de la Junta de Andalucía. La Junta de Manuel Chaves vendió la idea de la Ciudad de la Justicia y ahora la Junta de Juanma Moreno valora el proyecto de la Ciudad Administrativa. Por medio quedarían más de 30 años, en los que ese solar no ha servido para nada, y ha sido un ejemplo de la desidia y el abandono de Cádiz como ciudad de la injusticia.

Siempre nos quedará el solar de Puntales, donde algún año las siguientes generaciones verán un hospital. El solar de Tolosa Latour está al lado de Bahía Blanca, el barrio más rico de Cádiz y su provincia, según el INE. Aunque no exageren, tampoco es tan rico como Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde la renta media supera los 80.000 euros. En todo caso, el solar está en un lugar privilegiado de una ciudad donde se suele decir que no hay sitio para nada, pero quedan bastantes espacios desaprovechados. Como este, sin ir más lejos.

En la Ciudad Administrativa de la Junta de Andalucía se supone que ubicarán las delegaciones provinciales de las consejerías, desperdigadas por otros edificios de la ciudad, que a su vez quedarían desocupados. Es importante que se pierda el miedo a destinar una parte de ese espacio a viviendas. En Cádiz faltan viviendas, pero cuando se habla de construir protestan los que protestaban porque no hay pisos. Por eso, sería muy oportuno destinar a viviendas una parte del gran solar, que además está en un sitio con alto valor de mercado. Puede ayudar a financiar la operación y dejar más ingresos para la administración pública.

También es positivo que el convenio de la Junta con el Ayuntamiento busque soluciones para otros edificios, como el de la Escuela de Náutica. Durante muchos años, por las peleas políticas entre el PP, el PSOE y la Izquierda Gaditana, la gran perjudicada ha sido Cádiz, que se ha quedado sin inversiones necesarias. La consecuencia la tenemos en este solar de la injusticia, en San Severiano, donde no se hizo nada y se han perdido ya casi 30 años desde que lo anunciaron. Ha sido una mentira agravada por el tiempo.

Esperemos que esta vez sea verdad, que el proyecto sea realidad. Y que el ejemplo se extienda a otras injusticias cometidas contra Cádiz.