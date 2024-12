Hoy se acaba todo? Curioso lo de las fechas, que son otra convención. Estamos hechos de acuerdos y deshechos de desacuerdos. Ya nos han anunciado que traen a Franco esposado a la idea que hay que tener de Franco. Se trata de una figura descompensada pero no importa, es algo que se tiene en la alacena de La Moncloa que da buenos resultados. Quienes lo van a traer o lo están trayendo ya, no ignoran que todas las medicinas tienen contraindicaciones, peligros. Hace cincuenta años había franquistas en España y hace sesenta, más. Del mismo modo que hace 30 hubo menos, y así. Se quiera o no se quiera, la marea que se agrupaba en Barcelona y en tantas capitales de provincias de España cuando entonces ya no iría, entre otras cosas porque se fue yendo. Al cementerio. No llenaría el estadio del F.C. Barcelona para hacerle entrega a Franco del escudo de oro y brillantes del Club, que se lo había entregado en un acto espontáneo su presidente de 1951. Ahora puede que hagan como en Cádiz con los Carranza, Pemán, Mercedes Fórmica y otros. La misma medicina por otra parte (estupenda la foto de un soldado subido martillo y cincel en mano en una escalera inverosímil destrozando el nombre republicano que tenía la calle). Hoy no se acaba todo, el río sigue trayendo agua y se trata de culminar lo iniciado. En términos de vencedores y vencidos se va este año. Mañana empieza 2025, que el número redondo de los 50 años que hace que murió, en la cama, el dictador. Yo vi en la tele la cola de gente que pasaba por delante de su ataúd haciéndose la señal de la Cruz, cuadrándose y saludando militarmente o a la romana, más las lágrimas de muchas señoras con sus abrigos mejores. Quienes pensamos que se abría un nuevo libro, habría otros días, nos equivocamos. Todo vuelve, me temo. De una u otra forma. ¿Es una ecuación para mandar al Rey a Roma por Cartagena? Ya se pone uno en todo, visto lo visto, y lo que nos queda por ver. Es lo que decía, que viene todo revuelto. Las imputaciones y las exhumaciones. Si se aprieta el dogal sobre Begoña Gómez, el Fiscal General o el ex-ministro de Transportes y demás comisionistas, pues se hace una programación completa del cincuentenario de la muerte de Franco. Todo un año recordando lo que conviene no olvidar y olvidando lo que conviene no recordar. Va cada uno para su cuenta, no se coordina sino lo malo. Es como la verdad de Valencia, se habrían salvado las vidas, no las haciendas, ¿verdad? Pues eso.