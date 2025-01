Preparados para un maremoto

En Cádiz nunca hubo tsunamis. En Cádiz puede haber maremotos, que por lo común no se suelen repetir en menos de tres siglos, ya que el último ocurrió en 1755, coincidiendo con el terremoto de Lisboa. Los tsunamis los sufren sobre todo en Japón. La palabra es japonesa, y viene de tsu (puerto) y nami (ola), pero en Cádiz se dice maremoto, y todo el mundo sabe que se paran sacando un estandarte a la calle de la Palma. Aunque esté admitido por la RAE, no sé para qué lo llaman tsunami después de haber organizado en Cádiz un Congreso de la Lengua Española, al que no acudieron ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, con lo que se vio que no les importa la lengua española. La próxima vez podrían organizar un congreso de la lengua japonesa. En el Pacífico hay muchos terremotos, y por eso de vez en cuando, viene la ola y se forma un tsunami a la japonesa.

En los siglos XIX, XX y XXI hemos tenido dos repúblicas, varias restauraciones monárquicas, una guerra civil, dictaduras, elecciones, una celebración de muerte de dictador, pero un tsunami como los de Japón nunca lo hemos tenido en esos tres siglos. Y un maremoto como el del estandarte de la Palma tampoco lo hemos tenido desde 1755. Por lo cual, estos planes sólo servirán para acojonar a la gente. Las posibilidades de que esta generación se muera sin haber visto un maremoto en Cádiz son amplias.

No obstante, por precaución y distracción, se puede ensayar. Pero enseñárselo todos los años a los niños en los colegios sería una carajotada, con perdón, ya que no suele haber maremotos todos los años, y con ensayarlo una vez en la vida puede ser suficiente. Compararlo con las danas de Valencia es otra parida, porque allí son frecuentes. Conozco a expertos que dicen que si alguna vez ocurriera un maremoto en Cádiz, como los tsunamis más gordos de Japón, lo mejor que se puede hacer es rezar. En esos casos lo mejor es subirse a los edificios altos, si no se caen. Por los dos puentes y la autovía de San Fernando se les ha ocurrido salir a 100.000 gaditanos a la vez. En el tiempo de evacuación, ya se habría terminado el maremoto y podríamos celebrar otro milagro.

Por cierto, si organizan un simposio nacional y un plan contra los tsunamis sería muy oportuno que lo promocionen en Fitur, aprovechando que se inaugura hoy en Madrid. Y que se encargue un cartel del evento a algún afamado pintor. Seamos prácticos: este simulacro puede resultar interesante para el turismo y la hostelería local, ya que vendrán muchos turistas a verlo.