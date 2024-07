No se puede decir que Bruno García va a cambiar el nombre del estadio, sino que el alcalde va a recambiarlo. Se lo han pedido el Cádiz CF y una plataforma que se montó para que el estadio se denominara Carranza, pero ese no puede ser el motivo ni la excusa, sino que la razón está de su parte. Y, además, era un compromiso del PP, que lo había prometido antes de ganar las últimas elecciones municipales. Naturalmente, no las ganó por el estadio, sino por la desastrosa gestión que hicieron Kichi y sus colegas de Adelante Izquierda Gaditana, con medidas inútiles, como la citada de cambiar el nombre al estadio, para ponerle Nuevo Mirandilla.

El Mirandilla pasó a la historia. Ni siquiera el filial se debería llamar Mirandilla. Si querían recuperar un nombre histórico, el filial debería ser el Balón de Cádiz. Aunque el club que presidió Pedro Fernández existe con una personalidad propia, gracias a las gestiones que en su día hizo Martín José García Sánchez. Aquí nos inventamos cosas sin sentido, como llamar Mirandilla al filial, y Nuevo Mirandilla al estadio. Sin embargo, en Cádiz, la gente sólo llama Mirandilla al colegio lasaliano que sigue existiendo.

El estadio se debe denominar oficialmente Nuevo Estadio Carranza. Ya se ha explicado que el estadio actual no es el que inauguraron en 1955, cuando era alcalde José León de Carranza. En los tiempos de Teófila Martínez como alcaldesa, el estadio se reconstruyó, por fases, en una operación en la que participó la Zona Franca. Es el Nuevo Estadio Carranza, no el de la familia del marqués de Villapesadilla, sino el que se reformó para todos los gaditanos y cantó en su pasodoble Manolito Santander.

Se recambia el nombre y sanseacabó. No pueden poner la falsa excusa de la ley de memoria democrática. En Cádiz hay un puente que se denomina José León de Carranza, al que no se le ha cambiado el nombre. Tampoco se le ha cambiado al Trofeo Ramón de Carranza. Y en Madrid existe un estadio dedicado a Santiago Bernabéu, que se refugió en la embajada de Francia en Madrid porque temía que los rojos lo iban a fusilar sin juicio, como a otras personas de derechas. Y, después de irse al exilio, participó en la guerra en el bando de Franco, a las órdenes de Muñoz Grandes, que después fue comandante de la División Azul y ministro del Ejército. En el estadio Santiago Bernabéu se disputará la final del Mundial 2030.

En Cádiz no se jugará el Mundial. Y no es por la memoria democrática, sino porque el estadio necesita una ampliación. Ese es el problema.