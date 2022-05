Dos mujeres con principios

Margarita Robles es ministra de Defensa, cargo ahora en cuestión porque, mujer de principios y con sentido de Estado, se enfrenta a la mayoría de sus compañeros del Gobierno. Paz Esteban es directora del CNI, donde lleva 40 años defendiendo a España desde la trastienda, donde trabajan hombres y mujeres con vocación de servir a su país sin esperar medallas, sin que nadie reconozca sus méritos más allá de sus compañeros. Y eso que se juegan la vida por defender a España de quienes intentan dañarla y desprestigiarla. No como ciertos políticos sin más actividad que el insulto a los auténticos patriotas.

Margarita Robles, en sesión parlamentaria, ha defendido con argumentos sólidos a la directora del CNI. Porque la conoce bien, porque sabe cómo trabaja … y porque Paz Esteban no puede explicar públicamente los aspectos más delicados de su trabajo, para preservar la seguridad nacional. Robles ha sido contundente en el tono, el fondo y la forma: "No voy a aceptar ni como ciudadana demócrata, ni como jurista, ni como ministra, que con frivolidad se hagan imputaciones a un CNI que no puede defenderse". Importante declaraciones cuando forma parte de un gobierno en el que no se ha escuchado ni una sola voz poniendo en valor al CNI; al contrario, la propia portavoz ha dado a entender que el futuro de Paz Esteban está en cuestión. Le quieren adjudicar el papel de chivo expiatorio, cuando son otros los que tendrían que ser enviados a galeras.

Todo esto sin un solo dato que demuestre que la directora ha actuado con negligencia o irresponsabilidad. Cuanto más se sabe, más certezas existen sobre el hecho de que los fallos corresponden a los responsables de seguridad de los distintos ministerios. Empezando por Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia cuando se detectaron las intromisiones, y nadie desde su departamento, como correspondía, movió un dedo para realizar controles periódicos en los móviles de los altos cargos. En cuanto a los miembros de Podemos que se sientan en la Mesa del Consejo, mejor ni mencionarlos. Parecen trabajar para el enemigo.

El caso Pegasus se les ha ido de las manos y ha llegado al disparate. El ministro de la Presidencia ha culpabilizado de todo a Feijóo, al que ha acusado de no tener sentido de Estado. Feijóo, que en 13 años de gobierno en Galicia ha demostrado más sentido de Estado, y sobre todo sentido común, y respeto a su país, que todos los miembros juntos del Gobierno de Sánchez.

Un Gobierno en el que, al menos, hay una ministra que tiene principios, aunque por ellos está poniendo en riesgo su carrera política.