Moreno se enfada

Al presidente de la Junta de Andalucía no le gusta que le revienten los plenos. Así que se fue el hombre enfadado el jueves, sin terminar su intervención. Ha escrito en Twitter que le pareció vergonzoso y bochornoso. Coincidimos. Está muy mal que la oposición le insulte mientras habla. Pero también es impresentable que el portavoz del señor Moreno en la Cámara dedique sistemáticamente las sesiones de control al presidente de la Junta a atacar al presidente del Gobierno de la nación. Ataques groseros, provocadores, que invitan a la trifulca. Esto ya lo hacía Mario Jiménez en época socialista contra Rajoy, bajo los gobiernos de Griñán y Díaz. Lo criticamos entonces y ahora. Los portavoces del Gobierno no tendrían que participar en estas sesiones. No controlan nada; solo lo usan para despacharse a gusto contra el rival, burlando el reglamento. No debería ser tan estrecho el presidente; si manda a su mano derecha faltarle el respeto a los socialistas, es lógico que se encuentre con una respuesta en el mismo registro. Si se golpea con mano de hierro, después no se puede tener la mandíbula de cristal.

Eso por no hablar de cómo le revienta el PP los plenos a Pedro Sánchez en el Congreso. Moreno quiere que la guerra total decretada por Génova contra el sanchismo se quede en Madrid y que la bronca de la onda expansiva no le afecte. Según él “la señora Montero ha dado la orden de reventar las sesiones parlamentarias en Andalucía”. Quizá tenga alguna idea de quién ha dado la orden en su partido de hacer lo mismo en las sesiones del Congreso. Por ejemplo, quién dio la orden de reventar la intervención de Yolanda Díaz en la Carrera de San Jerónimo el miércoles. Hay una responsabilidad compartida de PP y PSOE en el enrarecimiento hasta la náusea de la vida política en Andalucía y toda España. El deterioro institucional es máximo, por culpa de los hooligans de ambos frentes. Y Toni Martín ocupa el puesto más destacado del Parlamento andaluz. Con un portavoz así, Moreno no puede después hacerse pasar por moderado, ni escrupuloso.

El espectáculo vergonzoso y bochornoso también está en sus filas, señor presidente. Muchas veces se inicia allí.