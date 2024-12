Luces y sombras para el comercio

Es loable el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Cádiz para mejorar la iluminación navideña, así como la programación de las fiestas en general. Se suele suponer que lo hacen, básicamente, para potenciar la oferta comercial. No debe ser ese el único fin, ya que también se organiza para conmemorar unas fiestas de origen cristiano que celebra la inmensa mayoría de los gaditanos. No obstante, es cierto que contribuyen a animar las calles de la ciudad, tanto en el centro histórico como en los extramuros. Y que ayuda a crear un mejor ambiente para las compras. Aun así, el problema de Cádiz en estas fechas no es sólo de luces, tiene otras sombras.

La principal es la oferta de los comercios. Recientemente, se ha cerrado la tienda de Sfera en la plaza del Palillero. Es una marca que se puede encontrar en el Centro Comercial de El Corte Inglés. Poco antes cerraron la de Stradivarius en la calle Novena, que aún mantiene otra tienda enfrente del hospital Puerta del Mar. Son datos que nos van dando pistas, porque antes cerraron las de Zara, Massimo Dutti, Bershka y otras marcas de Inditex que siguen en Bahía Sur, en el término municipal de San Fernando, y que se fueron del centro de Cádiz.

¿Por qué se fueron? Por baja rentabilidad, se supone. En Columela y sus aledaños aún quedan otras marcas importantes de moda, y han llegado nuevas firmas. Sin embargo, existe un problema de fondo con los locales comerciales. La oferta es cara. Por otra parte, para el público, es más cómodo comprar en Bahía Sur, con aparcamientos gratis, que en el centro de Cádiz. Y, además, el comercio de Puerta Tierra (que suele ser pequeño comercio, salvo excepciones) también existe, y atrae a muchos residentes por proximidad.

En las ciudades con más de 100.000 habitantes suelen tener más de un centro comercial. La Bahía de Cádiz, al ser una aglomeración con muchos habitantes en varios municipios, no se puede entender sólo como algo local. Los vecinos de Cádiz compran también en establecimientos situados en los términos de San Fernando, Puerto Real o Chiclana, donde existen primeras firmas que no tienen tiendas en la ciudad de Cádiz. Podríamos citar 15 ó 20 marcas, de una tacada.

Por consiguiente, está bien que pongan luces y se anime el cotarro. Pero estaría mejor que volvieran las marcas perdidas, que benefician al gran comercio, y también de rebote al pequeño. Todo está estudiado. Y no digan que es por las ventas online. En Madrid, Barcelona o Sevilla están las mejores marcas y no han huido de sus centros históricos.