La jubilación del obispo

Felicidades, don Rafael. El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, ha cumplido 75 años el pasado miércoles. Ha entrado en la edad de jubilación episcopal. Por consiguiente, está en trance de ser relevado del cargo. Pero eso no significa que lo vayan a cambiar mañana o pasado, sino que se puede prolongar unos meses, o cuando el Papa Francisco estime oportuno. No es el único obispo español que debe ser relevado. Estas decisiones se suelen adoptar en modo puzle. Es decir, moviendo varias piezas a la vez, para no dejar desvestida a una santa diócesis mientras se viste a la otra. Y hay que tener en cuenta las características de este peculiar Obispado.

Porque hay que fijarse en el Obispado antes que en el obispo. La diócesis comprende una parte de la provincia: la Bahía hasta El Puerto de Santa María (que está dividido, con la zona de Valdelagrana para Cádiz y el resto para Jerez), la comarca de la Janda y el Campo de Gibraltar. Es decir, se excluye Jerez y el triángulo de Rota, Chipiona y Sanlúcar, así como la Sierra. Por el contrario, incluye a Ceuta, que es una realidad cosmopolita y aún más peculiar.

La diócesis no es sólo Cádiz y sus cofradías, como creen algunos capillitas. La diócesis afronta problemas complejos, como el paro, la droga, la inmigración irregular y la convivencia entre religiones. Tiene territorios a ambos lados del Estrecho, en Europa y África. Y también es colindante y mantiene relaciones con Gibraltar, donde la mayoría de la población es católica, pero cuentan con jurisdicción propia.

Zornoza llegó en 2011, después de tres obispos que se llamaban Antonio: Añoveros, Dorado y Ceballos. Cada cual con su estilo. Zornoza venía de Getafe. Porque los obispos no son nombrados por vecindad. Añoveros y Dorado estuvieron en Cádiz y les sirvió de trampolín. Pero desde Benedicto XVI hay menos trampolines. Ceballos se jubiló en Cádiz. Zornoza llegó hace 13 años y se jubilará aquí. Por consiguiente, parece que ahora es una diócesis de fin de carrera. Aunque eso podría cambiar en el futuro.

Con los obispos pasa como con los entrenadores de fútbol. Están más contentos los curas que juegan más y tienen más protagonismo. Y al revés. También se debe valorar el equipo con el que cuentan y los dineros. Esta es una diócesis pobre, pero con templos de ricos. Zornoza ha sido fiel a sus ideas, gustaran o no. Ha convertido la Catedral en una catedral como las demás. Y ha sido cercano dentro de un orden. Parece más joven de lo que es, por lo que no es probable que se retire del mundanal ruido cuando lo releven.