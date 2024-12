Inocentadas por adelantado

Las tradiciones se están perdiendo y es una pena. Mañana es el día de los Santos Inocentes, aunque ahora esta fiesta se podría celebrar todos los días del año. En otros tiempos, al llegar el 28 de diciembre, los periódicos, las radios y las televisiones (entonces no existía nada digital, excepto el régimen, que era una dedocracia) publicaban fake news para darle coba a la gente. En lo digital hemos avanzado bastante, y ya ni siquiera el PSOE de Andalucía tiene unas primarias. Políticos hay, como Ruiz Boix, que se le ponen farrucos a Juan Espadas, para que el jefe supremo se lo cargue y nombre a otro u otra. A dedo, por supuesto.

Volviendo a las noticias que parecen inocentadas, vamos a recordar algunas recientes:

Local: El alcalde de Cádiz, Bruno García, dijo que pronto habrá “pasos fundamentales” con la Ciudad de la Justicia y “buenas noticias” sobre el edificio de Valcárcel. Esto ya lo decían en el siglo pasado. Al parecer, también se ha hablado de inaugurar el Teatro Pemán, o del Parque, o como se llame, pues ahora todo cambia de nombre, o de sexo, o de lo que haya que cambiar por cambiar. Por cierto, la oposición dice que el alcalde Bruno no hace nada, como si Kichi hubiera hecho algo más que cambiar nombres en los ocho años que estuvo de alcalde.

Provincia: “El Gobierno plantea llamar puente de los Astilleros al Carranza”. Supongo que será por la cercanía, y no por las protestas de los trabajadores de Astilleros, que en el ejercicio de sus justas reivindicaciones laborales dejaron ese puente en lamentable estado en diversas ocasiones, lo que le costó un dinerillo en reparaciones al Estado, por no hablar de los jaleos con los policías, y los cortes de tráfico que dejaron incomunicados a los municipios de la Bahía una semana sí y otra también, en determinadas épocas del año, coincidentes con sus problemas laborales. Aparte de cambiar nombres, sería más útil que el Gobierno negocie para que no se quede sin cruceros el astillero de Cádiz.

Nacional: “PSOE y PP aplauden el llamamiento del Rey a la tranquilidad”. También se podría haber añadido: En el próximo debate parlamentario Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se desearán un feliz año nuevo.

Deportes: “El Comité de Árbitros reconoce un grave error en el penalti pitado al Cádiz en Almería”. Este comité reconoce los errores cada vez que se vuelven ciegos, y siempre lo hacen perjudicando al Cádiz, sobre lo cual hay varios ejemplos. Sería preferible que no roben, en vez de reconocer que están encarajotados.

Noticias para inocentes se publican durante todo el año