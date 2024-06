Illa como Arrimadas

Algunos pensarán que comparar a Salvador Illa con Inés Arrimadas es como emparejar a la bestia con la bella, pero no me refiero a lo físico, sino a lo químico. Todo puede saltar por los aires cuando un experimento fracasa. En diciembre de 2017, Inés Arrimadas consiguió 37 escaños para Ciudadanos, que fue el partido más votado en las elecciones de Cataluña, las primeras después de las medidas del artículo 155, y con Puigdemont fugado. Sin embargo, la presidencia de de la Generalitat fue para Quim Torra, de JxCat. En las siguientes, en 2021, Ciudadanos perdió 30 escaños. Hoy es un partido extraparlamentario.

Inés Arrimadas no pudo ser presidenta de la Generalitat al no disponer de apoyos para ser investida. Después, en un error garrafal, su partido la trasladó a Madrid. Eso no le sucederá a Salvador Illa, que ha vuelto a Cataluña desde Madrid. Pero le puede pasar lo mismo que a Inés: ser el más votado y no gobernar. Ciudadanos había obtenido el mejor resultado de su historia en Cataluña. El PSC también. Pero se llegó a la conclusión de que Ciudadanos no gobernaría nunca, si no lo había conseguido entonces. Por eso, miles de votos se cambiaron. Y no al PP, que hizo el ridículo en 2021 en Cataluña, sino que se fueron al PSC.

Tras las elecciones catalanas, hay tres opciones: un pacto del PSC con ERC que hiciera presidente a Illa; un pacto de Junts con ERC que hiciera presidente a Puigdemont con la abstención del PSC; o repetir las elecciones. En este tercer caso, ¿qué ocurrirá? Quizás el voto se concentre en Illa, para que llegue a la mayoría absoluta, pero no es probable. Y puede ocurrir lo contrario: una mayoría independentista, que haga presidente a Puigdemont. El PSC seguiría así la ruta de Ciudadanos, sería un voto inútil.

Y, sin embargo, hay una cuarta posibilidad: Salvador Illa se presenta como candidato y es elegido presidente de la Generalitat con los votos del PSC y con los votos regalados por el PP y Vox. Sumarían 68 escaños, mayoría absoluta, y dejarían fuera del juego a Puigdemont. Salvador Illa sería presidente. Nada de repetir elecciones. ¿Y podría gobernar en minoría? Lo podría intentar. Como Collboni en Barcelona.

Ya sé que esta distopía resulta inviable, por las líneas rojas. En este país no se entiende que a veces hay que escoger entre lo malo o lo peor. El PP y Vox tienen 26 votos para acabar con Puigdemont. Pero parece que no les interesa. Y al PSC tampoco. El prófugo puede volver y ser presidente.