La fiesta patronal del Rosario

Comienza un puente festivo que desemboca en el lunes 7 de octubre, la fiesta de la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz. Curiosamente, Cádiz debe ser de las pocas ciudades que no tiene unas fiestas patronales lúdicas propiamente dichas. En esto volvemos a recordar a Paco Alba y ‘Los julianes’, cuando cantaban aquello de “Hay quien dice que Cádiz no tiene fiestas”. En Cádiz hay muchas fiestas, pero no existen unas fiestas patronales, como en la mayoría de los municipios. A San Servando y San Germán se les ningunea. La mayoría de la gente gaditana no sabe ni qué día es su fiesta. Y a la Virgen del Rosario se la quiere mucho y se la venera, y estos días el pueblo cristiano acude a Santo Domingo. Es una fiesta religiosa, indudablemente, aunque carece de ese trasfondo de otros eventos patronales.

La novena a la Virgen marca el verdadero comienzo del otoño en Cádiz. Haga más frío o más calorcillo, las tardes de novena del Rosario certifican la llegada del otoño. Ya los gaditanos no suelen ir a las playas, de las que se hartan en septiembre. Y cualquier racha de viento fresco se valora como evidencia otoñal. Rosario de brisas marianas, de tardes de novena en Santo Domingo. Allí está su custodio, fray Pascual Saturio, que ejerce de prior, de hermano mayor, de fraile-orquesta, pues vale para todo. Los cultos vespertinos se rematan con el pregón, que este año estará a cargo de Iván Roa. Y asimismo con las ofrendas florales de los niños y las niñas, una costumbre muy gaditana, que se debe mantener como un tesoro. Así se llega a la fiesta religiosa del 7 de octubre, su día.

Con el cambio municipal, se notó el año pasado que al alcalde, Bruno García, no le daba vergüenza de cumplir la costumbre de leer el voto de la ciudad. Si el mismísimo Rey presenta el voto al apóstol Santiago, Patrono de España, el 25 de julio, está bien que el alcalde se lo presente a la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, el 7 de octubre. El obispo, Rafael Zornoza, presidirá la función solemne del día de la Virgen. Y no sabemos si será la última vez, ya que ha solicitado la jubilación por su edad. Aunque estas cosas van más despacio de lo que suponen algunos, no es como jubilarse en la Fábrica de Tabacos, donde ya no trabaja nadie.

Y por la tarde, la procesión de gloria, en la que la Virgen del Rosario volverá a encontrarse con los gaditanos. En Cádiz no hay feria, no hay casetas, ni velada, ni nada similar en el día de la Patrona. Pero la procesión es una fiesta en sí misma. Soy de los que piensan que no le hace falta más, que con los cultos religiosos se destaca lo esencial.