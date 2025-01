Exposiciones al aire libre en el muelle

La verja del muelle se ha convertido en la principal sala de exposiciones de Cádiz. Al menos en lo cuantitativo, ya que es la que tiene más espectadores. Ese rol importante se ha destacado con la exposición de las memorias gráficas de Joaquín Hernández Kiki, que incluye 30 grandes fotografías sobre acontecimientos del último medio siglo gaditano, y que llaman mucho la atención por su interés histórico y costumbrista. Antes que esta, hubo otras exposiciones en la verja, algunas de si te vi no me acuerdo. Con lo cual también se deduce que es importante lo que se expone, no sólo el lugar. En el caso de las fotos de Kiki son atractivas, recuerdos históricos que tenían el éxito garantizado.

Algunos puristas y gestores culturales pueden pensar que la verja como sala de exposiciones carece de interés artístico, y que la gente no acude a ver lo que se expone, sino que se lo encuentra. Sin embargo, las exposiciones se organizan para ser vistas. Kiki presentó el libro de sus memorias gráficas de los últimos 50 años de Cádiz en la Diputación. El libro se ha vendido bien, lo que resulta difícil en estos tiempos. Este era un libro de fotos, también es verdad. Y al elegir el aire libre para exponer esas 30 fotografías seleccionadas, se ha ofrecido un testimonio gráfico al público en general.

Es probable que en los próximos meses se revalorice la verja del muelle como sala de exposiciones. Y eso nos puede llevar a otras reflexiones. Teófila Martínez, en sus tiempos de alcaldesa, ya había fomentado exposiciones al aire libre, como las que tuvieron por escenario las paredes del Mercado Central (vulgo la Plaza). Ahí se vio claramente que algunas exposiciones lucían más en la calle que en el ECCO, pongamos por caso. Ahora, en la Autoridad Portuaria, la principal misión de Teófila no es organizar exposiciones, sino que el Puerto vaya palante. Pero está bien que se cuiden, porque ayudan a entender que el muelle forma parte de Cádiz, con su verja incluida, y que esta no sirve sólo para separar, puesto que el carril de bicicletas va por dentro. Por no hablar de la carpa y los eventos varios.

Es cierto que las exposiciones en la verja tienen limitaciones. Está al aire libre, y eso significa que se expone contra la lluvia y los elementos. Ahí no se puede poner un cuadro de El Greco, como el san Francisco del Hospital de Mujeres. Sin embargo, está bien para las esculturas (hay muchos monumentos al aire libre), las fotografías, o algunos elementos de las artes plásticas que tengan capacidad de sufrimiento frente a las inclemencias del tiempo. Esta verja ya es multiusos.