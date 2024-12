Cambios por odio y revanchismo

La ciudad de Cádiz es la que tiene la mejor memoria democrática de España, gracias a un sector de la izquierda local que apuesta por el revanchismo para distraerse. A finales del año 2024, en ningún lugar se están dedicando a cambiar los nombres de las calles y los edificios. O bien se hizo después del cambio de régimen, del que pronto se va a cumplir medio siglo. O bien son nombres que se han adaptado al medio, y que se han desposeído de las connotaciones de una guerra civil que empezó hace casi 90 años. Y sobre todo no es normal que se manipule la memoria democrática legítima y se confunda con el odio y el revanchismo.

Tenemos varios ejemplos. El 8 de diciembre se celebró la fiesta de la Inmaculada, que es la patrona de España. Pues bien, en Cádiz le quieren cambiar el nombre a un colegio dedicado a la Inmaculada, que no tiene nada que ver con la memoria democrática, sino con el odio a la religión de los ateos gaditanos, que se molestan con todos los santos. Es un despropósito que la Junta de Andalucía no debe consentir.

Aquí los nombres se cambian o no, según lo que digan los de IU y sus colegas. Y con los vecinos de las calles pasa lo mismo. El miércoles se inauguró la plazuela dedicada al poeta José Manuel García Gómez, fundador y director del colegio Argantonio. Le quisieron dedicar la calle 24 de julio, una fecha sin relieve para Cádiz. Pero los vecinos se opusieron. Si hubieran dedicado la calle a una poetisa del PCE, dudo que se hubieran opuesto.

Otro caso raro es el de Alfonso X el Sabio. Algunas calles están dedicadas a personajes mindundis y sin relación con la ciudad. A Alfonso el Sabio le cambiaron el nombre de la calle por Pelota para recuperar su denominación histórica. Era correcto, pero le debieron conceder una vía principal de la ciudad que conquistó. Pues bien, los concejales de los tiempos de Carlos Díaz, que ahora se reúnen en modo tertulia, piden que le dediquen una calle. Aunque se la quitaron ellos mismos cuando eran concejales.

¿Y qué me dicen de la Diputación? Aprueban una moción para que el estadio no recupere el nombre de Carranza. Primero que a la Diputación no se le perdió nada en ese estadio, que no es de su competencia. Y segundo que el PP, que auspicia la recuperación (o eso decían), se abstiene. Cossi se dedicó a hablar de la memoria democrática, en vez de explicar que Carranza se entiende como un lugar. ¿Y qué me dicen del puente José León de Carranza, a estas alturas? Fue un alcalde franquista, pero impulsó ese puente.

¿Cádiz tiene lo que se merece? Yo no sé si se merece esto.