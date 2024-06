Un bebé en San Fernando

Aunque fuera un imprevisto, por aquello de que un atasco en la autovía impidió llegar a tiempo al Hospital Puerta del Mar en Cádiz, siempre es bueno el nacimiento de un bebé en un complejo hospitalario. Y más cuando en este no había nacido ningún niño en los últimos veinte años. Pero junto a esta buena nueva, no resulta nada lógico que el Hospital de San Carlos en San Fernando no cuente con un servicio de maternidad para atender los partos que se produzcan en la zona. Estamos hablando de la segunda ciudad en población en la Bahía de Cádiz.