Barcelona, un ejemplo para Cádiz

Muchos creerán que el propósito de ganar habitantes para Cádiz es utópico. Porque, a pesar de los proyectos de nuevos pisos, es una ciudad con poco espacio para construir, constreñida por su ubicación geográfica, con la vivienda cara, con una población que se muda a municipios del entorno y con una tasa de natalidad a la baja. Bruno García lo tiene difícil. No obstante, hay un buen ejemplo a considerar: Barcelona. Ya sé que comparar la capital catalana con el Cádiz actual no es realista. Pero en Barcelona se dan todas esas condiciones antes enumeradas. Y, sin embargo, ha cerrado 2024 con el mayor número de habitantes empadronados en los últimos 40 años. Ya tiene 1.718.149, y se espera que en 2027 supere su tope histórico, que es el de 1982, cuando tenía 1.752.000 habitantes.

Para valorar este ejemplo se deben aclarar algunas cuestiones. En el resto de España, por motivos políticos, es una realidad desvirtuada. Aquí se piensa que Barcelona es una ciudad en crisis, de la que se van las empresas porque todo el mundo habla en catalán y no se les entiende. Todo lo cual es falso. Barcelona mantiene una gran actividad empresarial y es, junto a Madrid, la ciudad española que atrae a más inmigrantes. Pero no sólo mano de obra barata, sino también de alto poder adquisitivo. Y hay dos datos muy importantes: más de la mitad de los habitantes actuales de Barcelona no han nacido allí. Y el 30% de los empadronados son extranjeros. Es decir, no nacidos en España. El porcentaje de los nacidos en Cataluña es inferior. Por ello, la percepción allí no es que se esté perdiendo la lengua española en Barcelona, sino que el catalán va en retroceso.

De Barcelona también se mudan jóvenes a municipios cercanos, donde la vivienda es más barata que en la capital. Sin embargo, a la ciudad llegan cada año nuevos vecinos de todos los niveles sociales. Y de países de todos los continentes, también de Europa. El crecimiento de habitantes se registra en los barrios ricos y en los pobres. Construyen pisos nuevos en la medida de lo posible, porque Barcelona también tiene una limitación geográfica; y asimismo se reconstruye, que es otra opción para incorporar viviendas al mercado.

Con lo que está ocurriendo en Barcelona se aprecia que el crecimiento de Cádiz es difícil, pero no imposible. Y un dato más: hay jóvenes de Cádiz que trabajan en Barcelona, pero al revés no tantos. Para crecer lo primero es atraer. Revitalizar una ciudad, hacerla más atractiva para vivir y trabajar, es la principal condición para que crezca.