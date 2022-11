Una apuesta por Falla y la música

Aunque una parte de los gaditanos no se lo crea, en Cádiz la cultura es mucho más que el Carnaval. O lo debería ser. Sin embargo, en la ciudad no se ha conseguido crear una buena promoción cultural para atraer un turismo específico. A pesar de contar con festivales de primer nivel en varias artes. Un ejemplo lo tenemos estos días, con el XX Festival de Música Española, que empezó el 11 de noviembre y se prolongará hasta el próximo domingo, día 27. Cuenta con una programación musical atractiva para melómanos no sólo de Cádiz, sino también de fuera. Pero no se ha promocionado con el suficiente énfasis, ni se ha convertido en lo que debería ser: un aliciente para el turismo cultural.

Convendría analizar también los orígenes políticos de estas anomalías. En el final del franquismo y principios de la transición, en Cádiz había unas Fiestas Típicas de primavera que evolucionaron al Carnaval en febrero. Los espectáculos se basaban en los Festivales de España, durante el verano, en el Teatro José María Pemán. Y en el Cortijo de Los Rosales, del Parque, donde cantaban los principales artistas españoles.

Fernando Quiñones, cuando creó Alcances, aportó un revulsivo de primer nivel a la cultura gaditana. A la cultura de verdad, me refiero. No era sólo un festival de cine, sino que incluía teatro, música, exposiciones de pintura y escultura, literatura… Después ese legado lo recogió el Ayuntamiento, con diversos festivales, de los que el más ambicioso fue el Festival Iberoamericano de Teatro, creado en tiempos de Carlos Díaz. Se mantuvo con Teófila Martínez, que organizaba festivales varios: el FIT teatral, pero también el Alcances de cine, el del Títere, el de Música en primavera…. Y a eso se sumó, hace 20 años, el Festival de Música Española Manuel de Falla, creado por la Junta de Andalucía en tiempos de Manuel Chaves.

Ahora, en la Consejería de Cultura gobierna el PP, y en el Ayuntamiento de Cádiz están los anticapitalistas de Kichi. El Festival de Música Española, cuyo director es Manuel Ferrand. ofrece este año un programa excelente, con una dedicación especial a las figuras del flamenco, con las mejores orquestas sinfónicas y barrocas andaluzas, con el cuarteto Pau Casals (quizás el mejor de España) y con espectáculos de gran interés artístico. Algunos conciertos han tenido buena acogida del público gaditano, pero falla la promoción de Falla. Hoy, 23 de noviembre, cuando se conmemora el día del nacimiento de Manuel de Falla en Cádiz, conviene reflexionar por qué no se apuesta de verdad por este músico y por la música.