Aparcamiento en Santibáñez

Aparcar en Santibáñez es una de las singularidades del verano gaditano. Es raro que los ecologistas en acción no hayan protestado (estarán de vacaciones), o que no se haya montado ninguna plataforma de los simpatizantes adelantados para el uso público del susodicho aparcamiento. Ahora está conquistado por las autocaravanas, parece un camping gratuito. Dándose la circunstancia de que el espacio es público y que pertenece al término de Cádiz; por tanto, es de competencia municipal. Pero todo lo que existe más allá del Ventorrillo del Chato parece que es tierra de misión, refugio de infieles, una reserva natural para nudistas y perros, atravesada por el Eurovelo de las bicis, a mayor gloria del chorlitejo y otras aves de buen agüero.

Para los que no sois gaditanos, y tenéis esa desgracia, anoto que Santibáñez es ese paraje natural ubicado cerca de Torregorda, con rocas visibles cuando baja la marea, e invisibles cuando sube. El único lugar donde está permitido aparcar entre el Ventorrillo del Chato y Torregorda. Un lugar flanqueado por las dos playas que se ha inventado el Ayuntamiento: una para los nudistas, que no la necesitaban, pues ya se desnudaban los que querían; y otra en Torregorda para los perros, que tampoco la necesitaban, pues disponen de otra en Camposoto, que pertenece a San Fernando, y está mejor adaptada.

En Santibáñez hubo una venta, que se suprimió por las leyes de Costas. Gran enigma, porque después han autorizado chiringuitos en las arenas de todas las playas de Cádiz. Hay en La Caleta, Santa María del Mar, La Victoria y Cortadura. Uno viaja a cualquier costa y se la encuentra llena de chalés y chiringuitos en primera línea. Pero en Cádiz dicen que la ley lo impide.

La playa de Cortadura es territorio comanche. El Ayuntamiento de Cádiz aprobó unas normas, pero hace la vista gorda. En Santibáñez existe un aparcamiento, reconvertido en coto de las autocaravanas. Ya aparcaban desde años pasados, pero este verano hay muchas más, porque las han prohibido en Cortadura, donde se quedaban a sus anchas y no dejaban espacio para otros vehículos.

Se debería regular el aparcamiento de autocaravanas en Santibáñez. Me parece bien que frenen los pisos turísticos, pero me parece mal que no controlen las autocaravanas, que son casas ambulantes, y peor que les salga gratis. En playas de la provincia, como El Palmar, Los Caños de Meca y Zahara, se cobra por aparcar. ¿Por qué en Santibáñez no? Las arcas municipales lo agradecerían. Sería como una tasa turística playera.