Lengua y trinchera

Lo de Matria no es nuevo, puede que forme parte de un plan maestro ideado para la destrucción de todo un tiempo, un país. El sustento de la realidad, el lenguaje, tiene que ser necesariamente subvertido para la construcción de una realidad distinta. No es nuevo, lo hicieron antes otros. Y otros lo harán en el futuro. Es necesario establecer un relato que se acomode a las estrategias. En estos días de julio lo estamos viendo. Por eso quería decir que lo de Matria no es nuevo, aunque igual de exasperante que establecer un lenguaje de categorías al hablar, por ejemplo, de Cataluña y España, es decir, comparar la parte con el todo en que está integrada. Los nacionalismos son muy proclives a este mecanismo acumulador. Hablan con toda naturalidad de los 'Paisos catalans', como si este supuesto tuviera una existencia real. O la hubiera tenido alguna vez. Es como Euskal Herria para los nacionalistas y separatistas vascos, que no deja de ser una construcción del deseo de realizar un día ese sueño nacionalista que consiste en la expansión de la idea nacional al territorio que previamente se ha definido como irrenunciable. Y propio, aunque hurtado, arrebatado por la Historia, en su imaginario. Digo Navarra y lo que se conoce como el País Vasco francés. En Andalucía, los andalucistas, han considerado el límite nacional en gran parte de Murcia, por el este, y parte de Extremadura y Portugal, por el oeste. Si algún día tuvieran la fuerza, y el arrojo, harían de los territorios a los que aspiran en el ideario nacionalista, como hicieron los alemanes del III Reich sobre los sudetes (Sudetenland) y los rusos sobre Polonia, las pequeñas repúblicas bálticas, Ucrania, etc.: la anexión. Y la conversión inmediata en la tierra soñada mediante la inmersión lingüística y todos los mecanismos conocidos de conversión a la fuerza. Se trata de volver al punto en que se construyó el mundo político europeo y se establecieron las naciones, borrando las líneas fronterizas y haciendo de nuevo el mapa político. Lo de Matria es un además. Para algunos las palabras no son la inocencia sino la cuchara que contiene el jarabe, o el purgante. El modo de dar cuerpo a la ideología no puede ser otro que éste de las palabras con trampa. 'Miembras' se antepuso a Matria en este paradigma que muchos se toman a broma pero que tiene como objetivo cambiar la mentalidad, establecer una nueva categoría en el lenguaje de los hablantes. La neutralidad de la lengua puede desaparecer, inevitablemente. En el sentido de que nunca puede ser culpable de fechoría el lenguaje sino el hablante. Es la trinchera