Son la madre que los parió. Los ingleses. ¿Valdría decir geniales? Un ejemplo de defender lo suyo, lo suyo aunque no lo sea, que ha sido la cuestión en muchas partes del mundo. Con sus barcos pero sobre todo con su voluntad de hierro. De otro modo no se entiende Gibraltar. ¿Les vale la pena mantener una colonia en suelo europeo, en el territorio de un país amigo? Les vale la pena. Por eso están dispuestos a todo. O al menos eso nos dice su Diplomacia.

Aguantaron el cierre de la Verja, aguantaron un asedio de años, aguantaron todo lo que pudieron. Y ahí siguen. Lo último es increíble. Al parecer, de creer a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Albares, todo estaba para la firma pero empezaron a aparecer flecos y otros flecos. Total, que había que demorarlo. No sabemos bien lo que había que demorar porque forma parte del secreto de las negociaciones pero había que demorar algo. La disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones en el Reino Unido vino como coartada perfecta. Que sea el gobierno que surja el que asuma los compromisos con el Reino de España y la Unión Europea. Ojo que aquí está el intríngulis, la Unión Europea, con quien España va de la mano, obligatoriamente. Se trata de las fronteras exteriores de Europa porque así lo quiso el Reino Unido al salir del espacio común, al darle un portazo a la UE. Pero no creo que sean estos los solos flecos, algo hay más y por eso la resistencia numantina pese a lo que se juegan. Es que se apoderaron –por la fuerza, claro– del Peñón pero años después lo hicieron del territorio en donde ahora hay un aeropuerto que no quieren compartir en los términos que España exige. Está clarísimo que España no es la República Comunista de China, con quien negociaron (?) Hong-Kong, por eso Hong-Kong está en China y Gibraltar está en un limbo de beneficios económicos y geoestratégicos que favorecen al Reino Unido. ¿Cuánto hay que poner para que Gibraltar sea una base de submarinos nucleares? Pues eso.

Es como lo de Pedro Sánchez y la Fiscalía General del Estado. Si le costara dinero, mucho dinero, a los ingleses (léase el Tesoro inglés, la Hacienda inglesa) aparecerían inmediatamente las fórmulas que ahora no surgen. Pero es que se trata de una Colonia próspera donde cualquier negocio florece, mucho más los parasitarios para el Reino de España. Digo el Tabaco, los bancos lavadoras, todo lo que dé un beneficio contante y sonante al selecto grupo de empresarios cuyos nombres desconocemos pero que son los verdadero señores del invento. Esto no va de patriotas.