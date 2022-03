Dagas y estiletes

Séneca, que crió fama de adusto, opinaba, sin embargo, que la gente que nunca se ríe no puede ser tomada en serio: no se habría extrañado de que el líder más fiable de Europa fuese un comediante/ ¡Zelensky, por tu madre, si tocan al telefonillo, no respondas!/ Cuando creías que no podía superarse, va Pedro y asegura en el Congreso, con total ausencia de sonrojo, que la inflación es cosa exclusiva de Putin; sí, amigos, Sánchez es el guapo de los hermanos Calatrava: si el feo ya carecía de gracia, el otro es que te ponía de mala leche/ Os lo juro: el primer anuncio después del Madrid-PSG fue el de Messi viendo los cuartos desde su sofá con una bolsa de Lay's/ Echenique es el supervillano motorizado de una película de Bond; un sujeto que odia el bien y celebra el mal. Aunque, pensándolo mejor, Bond es mucho enemigo para ese tipejo: El Científico Resentido da mejor como antagonista cutroide del torpe de Johnny English/ Que sí, Pablo, que Putin es el facha que Hitler puso al frente del KGB/ Hemos visto a Abascal cabalgando por el monte, a lo Vladimir, y después a lomos del alazán ukrainski de Voldimiro; la derechita valiente era esto: apostar siempre a caballo ganador/ Ha escrito mi cuate Ignacio Camacho que el papel más lucido que podemos cumplir los españoles en la OTAN -y que cumpliremos de sobra- es el de camareros; querido Ignacio, después de las últimas reformas educativas, no nos querrán ni en la cantina de la base de Rota: ¿quién va a contratar a un camarero que no sabe dar la vuelta?/ Se entiende que en la enseñanza de las matemáticas hayan suprimido el mínimo común denominador porque la España con la que sueñan Sánchez y sus compinches es un conjunto vacío/ Si a tu mani van los sindicatos de clase -¡menuda clase de sindicatos!- o tienes una librería queer o le has pegado dos tiros a un guardia civil en Hernani/ Ha declarado una líder violeta que en un mundo feminista las guerras no tendrían cabida; lo dijo delante de una pancarta que rezaba: "Machete al machote"/ En la manifestaciones taxungueiras de la semana pasada nadie se quejó de que las mujeres tengan que abandonar Ucrania y sean los hombres quienes se queden a cargo de la defensa del país; y, sin embargo, en la guerra, como en la minería, también hay discriminación: el 90% de los que se están jugando la vida por la libertad y la democracia son tíos. Con unos cojones como los tambores de las batucadas del 8-M.