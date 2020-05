Cuadrar los círculos

Recuerdan los círculos? El método de organización participativa del Podemos parido del 15M. Nunca les tuve paciencia: grandes agujeros de tiempo, grandes núcleos irradiadores de inefectividad. Lo que es curioso es la velocidad sideral que se ha tardado en llegar de los círculos a la política de bloque, por decir. Los reyes del diálogo y las voces resultaron tener líneas férreas, liderazgos únicos, inercias discutibles. La cuestión es interesante: ¿son posibles formas alternativas de ejercer el poder? Ocurre que esas persistentes malicias de era pasada chirrían demasiado en un escenario Era de Acuario. Ayer, Pablo Echenique señalaba a un periodista de OKDiario por ser un "sicario mediático" de Eduardo Inda. Aunque así sea: no se señala, no se acosa -tampoco, desde luego, se difama-. Mucho menos, si eres un sillón público. Me preocupa que haya cargos que no sepan que el fascismo, además de una ideología, es una actitud.