A las nueve de la noche de un Viernes Santo, en Cádiz, la gente debería estar esperando en la plaza de San Agustín para la salida de la cofradía de la Buena Muerte. La cruz de guía debe salir a las 21:40 horas, según los horarios provisionales de la Semana Santa de 2024. Vamos a situarnos. A las nueve de la noche del Viernes Santo estarán pasando por la carrera oficial las cofradías de las Siete Palabras y la Expiración (que este año sale del Carmen) y la del Descendimiento debería estar cerca de la calle Nueva. Y a esa hora, en el estadio Carranza, digo Nuevo Mirandilla, deben saltar los jugadores del Cádiz y el Granada para un partido en el que se disputan el descenso a los infiernos. Como el domingo pasado jugaron de celeste (el color del mar y el del Celta), propongo que el Viernes Santo jueguen de negro, como el luto del día.

También propongo que la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, se venga arriba y tome medidas. En concreto, que informe a la Liga de Fútbol Profesional que el 29 de marzo es Viernes Santo en Cádiz y el resto de la Cristiandad. Y que ese día no dispone de suficientes efectivos policiales para garantizar la seguridad en el estadio llamado Nuevo Mirandilla y antes Nuevo Carranza. Policías hay los que hay, que no son demasiados. Y guardias civiles hay los que hay, y por eso pasa lo que pasa. Y el Viernes Santo, precisamente, sale la cofradía de la Expiración, vinculada a la Guardia Civil, en la que algunos años va el director general de la Benemérita en la presidencia. Aunque este año no creo que se atreva, después de afirmar que en Barbate la noche del crimen dieron las órdenes estupendamente.

Esto de informar que no hay suficientes efectivos policiales no crean que es una mala excusa. Es lo que hacen en Sevilla cuando les conviene en Semana Santa. Parto desde la hipótesis de que en Semana Santa deberían prohibir los partidos en los territorios cristianos donde salen cofradías. Pues esos días y esas noches, la gente está de penitencia, y es preferible salir en una procesión con un cirio, cargar un paso, o alzar un cirial de acólito. No ir al estadio con una bufanda, en vez de ponerse la corbata negra del luto como corresponde al Viernes Santo.

Y al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, le digo que a ver si le regala a Javier Tebas una camiseta como la de María Jesús Montero. ¡Vaya tela! Recuerden que le impusieron un partido Cádiz-Betis a la hora de la final del Carnaval en el Falla. Y ahora un Cádiz-Granada en la noche del Viernes Santo, a la hora de la Buena Muerte. ¿No sería mejor el Domingo de Resurrección?