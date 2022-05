Acabo de llegar de Isi de que me tomen medidas para hacerme un chaqué . Tengo que estar preparado porque en cualquier momento me van a hacer miembro de la Academia de Bellas Artes o de la Academia Hispanoamericana. Como hay que ir con chaqué me compraré uno por si luego me piden que sea pregonero, nunca se sabe. No tengo las medallas del ex general Rosety, a lo más que llego es a un pin del Atlético de Madrid que me regaló mi padre y la insignia de oro de la Asociación de la Prensa de Cádiz, que luciría junto a la medalla rociera que regalan con el ingreso en esas academias. Me encanta el protocolo donde unos se dan la palabra a otros, en un ditirambo continuo con lenguaje arcaico lleno de ilustrísimos y excelentísimos. Voy a empezar a hablar bien de Vox, condición indispensable para la Academia Hispanoamericana, como se vio el otro día. Haré las paces con el ex general, hablaré bien del yerno de Pepe el de la Gloria, dale a tu cuerpo alegría Macarena, Abascal qué gran hombre, con qué coraje defiende los valores tradicionales de España. Me aficionaré al toreo de Morante de la Puebla, a las canciones de José Manuel Soto, iré a la feria y a las romerías, defenderé a muerte todas las tradiciones españolas, me convertiré al catolicismo, incluso al de las misas en latín, defenderé la educación concertada, a los colegios católicos integristas , aportaré a todos los grupos católicos como Focolares, Neocatecumenales, Comunión y Liberación, Caballeros de Cristo, Opus , Educatio Servanda y lo que sea menester. Empezaré a escribir artículos contra Pedro Sánchez, los bilduetarras separatistas y bolivarianos, escucharé a Federico, compraré ABC, me haré fan de Carlos Herrera, me compraré una guayabera, fumaré puros , haré actos contra los 'menas' y contra los migrantes que islamizan España, defenderé al Pemán de "La Bestia y el Ángel", me haré seguidor del Real Madrid -"como no te voy a querer"- con todo el paquete vikingo. Lo que haga falta con tal de que me hagan miembro de alguna academia donde lucir mi chaqué. Me queda fenomenal, incluso esconde la barriga. Ya estoy escribiendo el discurso de entrada: "Sí cuando es sí, no cuando es no" sobre los gaditanos contrarios a la Constitución, con referencias a Eduardo Juliá Téllez, Jerónimo Almagro, Corral Saleta, la familia Cerón y el cura Ingenuo. Mi ceremonia de ingreso tendrá que ser en el Salón Regio de la Diputación, que el Salón del Claustro es un mamarracho. Como en España al que escribe un libro le llaman escritor y al que lee dos, intelectual, me pondré a la faena por si eso ayuda a mi candidatura, así que encargaré uno a El Boletín o Q Book para presentarlo aunque sea en la Glorieta. Lo bonita que me ve va a quedar la medalla.