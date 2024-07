60 años de la noche de aquel día

El 6 de julio de 1964 se estrenó en el Pavillion de Londres A Hard Day’s Night” de Richard Lester, la primera película de los Beatles, y cuatro días más tarde se lanzó el LP con las canciones de la película en la cara A y canciones no usadas en ella en la cara B. En España la película se estrenó en septiembre y el LP se lanzó en octubre (en Sevilla se estrenó en el Coliseo y –me recuerda el amigo Grosso– los mozos ultras quemaron el cartelón como protesta contra los melenudos). ¡60 años! Cuando a principios de julio empecé a leer los muchos artículos que se están dedicando al aniversario se me vinieron todos y cada uno encima. ¿Es posible? ¿60 años ya? Pero si parece que…

Fue un encuentro afortunado el del americano más anglófilo Richard Lester y los Beatles. Había en los de Liverpool una no buscada raíz isabelina –las canciones de John Dowland– y romántico victoriana –Blow the Wind Southerly cantado por Kathleen Ferrier–, acentuada por los arreglos de George Martin, que conectaba perfectamente con el romanticismo pop de Lester del que nació su admirable trilogía puesta en música por John Barry: The Knack (1965), Petulia (1968) y Robin y Marian (1976). En 1964 Lester solo había dirigido The Running Jumping & Standing Still Film (1959), un corto cómico de tono surreal y gamberro con Peter Sellers –con quien había trabajado en shows televisivos–, el modesto musical pop-rock It’s Trad, Dad! (1962) con Helen Shapiro, Craig Douglas y The Brook Brothers y la divertidísima Un ratón en la luna con la gran Margaret Rutherford, Ron Moody y Terry-Thomas. A los Beatles, y especialmente a Lennon, les entusiasmaba el rompedor corto The Running Jumping & Standing Still Film y presionaron a United Artist para que Lester les dirigiera. Y como mandaban mucho, lo lograron. El resultado fue tan espectacular e innovador –el origen de los clips musicales y del cine pop– y Lester le dio el exacto tono desenfadado del Swinging London de los 60 que un año más tarde les volvió a dirigir en Help! y en 1967 dirigió a Lennon en How I Won the War.

Hoy, asesinado Lennon en 1980 y fallecido Harrison en 2001, Paul tiene 82 años, Ringo 84 y Lester 92. ¡60 años han pasado! Por ellos y por nosotros, setentones, pero no por las canciones. La vitalidad adolescente de A Hard Day’s Night o Cant Buy Me Love y el romanticismo de And I Love Her no cumplen años.