Somos menos

Nos habían enseñado en algún sitio que el crecimiento vegetativo consistía en el cálculo que se establecía entre los nacimientos y las defunciones. De ser la exclusiva razón por la cual San Fernando ha perdido habitantes, 170 personas más han fallecido que nacido. Es la tendencia, cada vez nacen menos, hay menos embarazos. Pero sabemos que no es la única verdad sobre el caso, que hay más. Por ejemplo Camposoto, el pueblo que crece por el camino de la "mojosa" hasta la playa, no es imputable a esa sola razón. Es la gente "de Cádiz" que se vio obligada a salir de la ciudad natal para venirse a la de al lado, pues en Cádiz la vivienda es escasa y muy cara. He hablado con bastantes neo cañaíllas de Camposoto y están felices, todo contribuye a su bienestar. Me dicen que hablamos de 30 mil nuevas almas, las censadas en la Isla, que es parte de la población que se ha visto obligada a irse de la capital, con otros destinos, como Puerto Real, Puerto de Santa Maria y Chiclana, que es la que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años. Por eso el crecimiento vegetativo negativo de la ciudad de Cádiz no ha parado de crecer. La antaño capital de 150 mil habitantes puede que baje de las 100 mil. Otras ciudades de la provincia, como Algeciras, Jerez y Chiclana crecen y crecen cada año. Seguro que los sociólogos y demóscopos estudian el fenómeno. Pero nadie, que sepa, estudia el ajuste necesario entre la ciudad y su habitación objetiva. La oferta y la demanda han hecho posible el éxodo de Cádiz. Porque los precios de la vivienda son imposibles y los jóvenes que quieren un techo no pueden acceder a ellas con sus sueldos. Los casos de Chiclana y Jerez y Algeciras no son los mismos, ni la problemática que conllevan cada uno de ellos. Chiclana, por ejemplo, se ve obligada a afrontar políticas sobre diseminados y viviendas ilegales en su suelo. Jerez posee un gran término municipal, con terrenos suficientes para que los precios no se disparen, haya una moderación obligatoria. Algeciras posee un puerto pujante, es una importante puerta de entrada a Europa, tiene cierta capacidad industrial. Los pequeños pueblos vecinos se han acercado a la ciudad central, podemos hablar sin equivocarnos de una conurbación junto al Peñón. ¿Qué pasa en San Fernando? El caso es que más que decrecer lo que sucede es que no crece, no acabamos de llegar a los 100 mil habitantes, que nos pondría en una zona de recepción de dinero del Estado, un plus. El "achique" de la Marina, con el cierre de Escuelas y cuarteles, más la destrucción de una fábrica que en su momento dio trabajo a cuatro mil personas, sería un causa importante. El hecho es que somos menos.