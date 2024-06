Sí es mi cultura

Esta misma tarde, en nuestra Plaza Real, será presentada la Temporada Taurina Portuense.

Esta misma tarde se darán a conocer los carteles con los que nuestro Puerto vivirá, bajo mi criterio, los días más grandes y puros del verano.

Sigo hablando de días y no de tardes, haciendo honor a la célebre frase del Genio de Gelves, Joselito el Gallo, a la que tantos seguimos dando sentido y realidad, ya que “quien no ha visto toros en El Puerto, no sabe lo que es un día de toros”.

Esta misma tarde cobrarán personalidad torera y ganadera las tardes marcadas en rojo en el calendario por todos los aficionados.

Créanme cuando les digo que hasta un cierto nerviosismo corre por nuestros cuerpos en el día de hoy y ¿saben por qué?, porque esta es nuestra cultura. Cultura contra la que tienen declarada una guerra, intentando abolir leyes, movimientos que no llevan a ningún lado. Bueno sí, a la perdida completa de identidad.

Cualquier país llevaría a gala nuestra Fiesta Nacional si fuesen sus raíces, tanto en lo cultural como en lo social.

“La historia del toreo está ligada a la de España, tanto que, sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda”, afirmó Ortega y Gasset.

“Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo”, pronunció Federico García Lorca.

Respetaré siempre a quien no tenga la suerte de saber entender la cultura de nuestro país, tampoco obligaré a nadie a entenderla. Simplemente y como siempre y como seguiré haciendo, pediré como yo lo hago, respeto.

Respeto por nuestra Fiesta Nacional. Por esa cultura que nuestros mayores, quizás con menos formación que nosotros, supieron generación tras generación traerla hasta nuestros días.

La mejor ley que se puede abolir es la ley de ir en contra de todo lo que nos hace diferentes y únicos, que es precisamente ese corte de España Cañí, que tanto molesta a algunos y que tanto nos enorgullece a otros.

Mientras tanto, a lo nuestro, que estamos deseando ver los carteles y oír esos tendidos por bulerías, que esto, para muchos, si es nuestra cultura.

¡Que suenen los clarines!