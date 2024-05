Después de este amarillo dolor, no por previsto y predicho menos acerbo, uno se sienta frente al fondo negro del portátil y se inquiere: ¿De qué puedo escribir yo con la que está cayendo? A la salida de Carranza, y tras sacar el carro del parquin, los ojos se pegan a la popa del coche de delante. Primera, parar; primera, parar… Hastiado del horrendo partido que nos ha regalado un Glorioso venido a menos, vamos a segunda, menudo oprobio. Cabreado bastante, enciendo la radio del auto. Vizca habla. La plantilla estaba bien diseñada. Desde aquí les lanzo todo mi apoyo y reconocimiento a unos chicos que lo han dado todo por el Glorioso. Cuando empezó la temporada todos pensábamos que la plantilla era más que suficiente para continuar en primera. Escribo de memoria, y no entrecomillo porque sería imposible reproducir el habla del abotagado presidente conduciendo camino de la Isla. Recuerdo las palabras que recuerdo, y ya son bastante decepcionantes. Al final del tiroteo, un periodista le arrancó con un punzante sacacorchos a Vizca lo que todos esperaban, que admitiera, si no culpabilidad, eso quizá fuere pedirle mucho, al menos el mea culpa.

LlegadoLo hemos hecho mal, muy mal, rematadamente mal. Y ¿por qué podemos decir esto? Sencillísimo: porque se ha descendido. Eso es todo. En el mundo esférico del balompié si no se alcanzan logros, se ha fracasado y hay que dimitir e irse. Si Flor ha hecho un equipazo para un decenio o así, Flor lo ha hecho bien. Si Laporta no ha ganado nada, lo ha hecho mal. Si tu médico te cura, lo hizo bien. Si tu médico no te cura, lo hace mal. Todo está muy claro. En la lucha finsemanal uno se deja llevar por la esperanza, por el si el domingo que viene sí, o, tal vez si... Ahora ya se ve todo claro. Todo se ha hecho mal, Vizca. Porque si se desciende todo se ha hecho mal. Simple. Diáfano. Palmario. Meridiano.

A bote pronto, Vizca, por decir algo, ¿quién fue el genio que fichó a Mini Gómez? ¿Un desecho de la liga turca, puede jugar en un equipo de la Primera División española? Cualquier ceporro diría que no, Vizca. ¿Es cierto que su ficha es de casi dos kilos y medio? Si lo fichaste tú, dimite ipso facto. Si lo realizó otro, césalo. No pasa nada, tor mundo es güeno. Plantillón, joder. Y el que no diga eso es anticadista. Os he regalado cuatro años de gloria en Primera. Esta última frase es literal. Hay que estar agradecido, que es que somos de una manera que…

A bote pronto, Vizca: Desde el respeto a un querido futbolista. ¿Por qué renovó José Mari? Me dice un allegado al Glorioso: Porque da ánimo en el vestuario. Para eso se contrata a un psicólogo, pisha. Mil veces más barato. Ánimo doy yo gratis. Y mi primo Paco. Idem de una exgloria: Fernández. ¿Consideras que es imprescindible? Evidentemente, no. ¿Era un desconocido Pellegrino el entrenador idóneo para el recién descendido? Ha demostrado que ni conoce a la plantilla. A fuerza de tortazos fue dando tumbos hasta que al final dio con el mejor equipo. Por lo tanto, uno: se demuestra que fuiste muy malo al contratar a un técnico sin ideas; dos: si dando con la mejor alineación, bajamos al Tártaro infernal, la plantilla que hiciste fue otro error gordo tuyo, y, repito si la creaste tú, césate, y si la hizo otro, haber cesado al “otro” y a quien eligió al otro, o sea, usted señor director.

Aclaro: si aprieto al ¿ex? Presidente, es por amor al Glorioso y no por nada personal, ya que ni lo conozco ni he hablado con él nunca. Pero es que no quiere a la Humanidad.

Sólo en derechos de televisión, al Cádiz CF le han correspondido 182,49 millones de euros durante los cuatro ejercicios que ha militado en la máxima categoría según las cifras aportadas por solofichajes. En algunos casos, de esas cifras hay que descontar un porcentaje por la recepción de fondos del Plan Impulso CVC promovido por La Liga en el que participa el club con sede en el estadio Carranza.

En la temporada 2020-21, la de su esperado reestreno en la máxima categoría, el club recibió 47,3 millones en conceptos televisivos. En la 2021-22, 47,55. En la 2022-23, 45,64. Y por la 2023-24 se llevará 42 ‘kilos’ según los datos…Y siete u ocho kilates por Mondongo. Mando el articulo y me voy a tomar el sol a Puerto Real.