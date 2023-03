GED y AC JESSICA han interpuesto una demanda, contra Impulsa y el Ayuntamiento, solicitando 16,6 millones de euros, intereses y costas por incumplir el contrato societario para la construcción del aparcamiento de Pozos Dulces. ¿Les suena cuando Beardo se llenaba la boca diciendo que el aparcamiento de Pozos Dulces no les costaría ni un euro a los portuenses? Pues ya ven el pufo que nos ha dejado, otro más. ¿A que espera el PP Andaluz para desautorizarlo? Por cierto, hace unas semanas se celebró en Sevilla un congreso para presentar a los candidatos andaluces a la alcaldía. Beardo no estuvo.

He leído la demanda en su integridad ¿No les extraña que Beardo no haya publicado en sus redes sociales ni la más mínima referencia a esta demanda? No le interesa porque después de estar un año dictando sentencia, como eminente jurista que se considera, acusando al tripartito, al final la demanda le ha llegado en su mandato ¿Por qué?

Lean la demanda y no se dejen manipular más por Beardo o lo que es lo mismo, por los medios de comunicación comprados por él con nuestros impuestos, que sin ningún tipo de ética periodística han intentado proteger a su amo desviando la responsabilidad hacia el tripartito que en el histórico de este fracaso no sale bien parado en la demanda. Les vuelvo a preguntar, y los demandantes lo dejan bien claro cuando pudieron interponer la misma demanda contra el tripartito y no lo hicieron, ¿Por qué se la interponen a Beardo?

Los demandantes reiteran que “el Ayuntamiento e Impulsa obstruyeron el proyecto desde su inicio”. Comienzan su probatoria en 2104 en el mandato PP-PA. Siguen los demandantes señalando la obstaculización por motivos políticos desde el principio del gobierno tripartito, con sus pancartas de 'No a los parking' y van desgranando los múltiples hechos acaecidos durante el gobierno de izquierda. No seré yo quien defienda a De la Encina ni al tripartito. Ya en su mandato los critiqué fuertemente por este y otros temas, y ahí queda la hemeroteca para demostrarlo.

La demandante pudo interponer la demanda contra tripartito en 2016 y sin embargo la ha presentado contra Beardo hace tres meses. Les adelanto la respuesta: Beardo y sus intereses electoralistas.

Disfruten lo votado.