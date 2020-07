Yo no me conformo con una sola. En realidad, yo pondría como diez norias seguidas en toda la margen esa del río. Desde aquí hasta el espigón. Dispuestas en batería, sabes cómo te digo, así como cejadas. Que el conjunto no parezca un aparcabicis ciclópeo, sino algo más estético. Lo de las licencias es lo de menos, ya habrá tiempo para eso; hay cosas más importantes.

Saldríamos en los telediarios de todo el mundo. La gente fliparía, se crearían miles de empleos más de los que ya tenemos y por fin, veríamos cómo cambiamos el rumbo de nuestra economía. Podríamos abandonar la senda del turismo estacional y daríamos la bienvenida a la era del turismo rotacional, o giratorio, o como quieras que se llame. Un cambio de concepto que lleva implícito la misma esencia de la noria: el cambio constante. Una oda a lo efímero, al nada es eterno, cosas por el estilo. Una buena campaña de marketing lograría convencer a las masas, que se lanzarían como locas a las taquillas y se darían las vueltas necesarias para captar la nueva imagen triunfadora de El Puerto. Ya no serán cientos, sino decenas de miles de fotos, todas iguales, de la estampa aérea del atardecer, la bahía, las azoteas, las salinas, todo tan poético. Y al contrario, miles de postales con las norias de fondo, colocadas como un escuadrón de aviones circulares a punto de lanzarse sobre el casco antiguo.

Yo es que ya me lo imagino. Camisetas, gorras, riñoneras con las norias serigrafiadas. Las colas gigantes para acceder. Autobuses a reventar. Renfe aumentando sus conexiones con las capitales y bajando los precios por solidaridad con el pueblo. Apartamentos turísticos hasta en el entorno del cementerio. El PIB disparándose. Con el superávit, se instalarían más norias, ya en la otra margen, en las Galeras, plaza de toros, glorieta del Oasis. Y cómo no, una en la plaza de la Noria. Ahí iría la más grande jamás construida, ¿que no? Sería lo suyo. Adoraríamos las norias y nos olvidaríamos del resto de ídolos caídos en desgracia.

conexioncastillito.wordpress.com