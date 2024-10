Hojas de otoño

Atrás y lejos quedó la estación de los días largos y las noches cortas, para dar paso a la de las temperaturas más frescas y las noches más oscuras.

Como las hojas de un árbol en otoño, así van pasando los días en este Puerto marinero. Hojas que caen al suelo sin retorno, sin vida; días que pasan rápido por la rutina que hace poco comenzábamos. Días que apenas nos da tiempo saborear, que duran lo que tarda una hoja de árbol en tocar el suelo cuando caduca, pero que todos terminan con el calor de la familia temprano en casa, con ese fondo anaranjado de los atardeceres portuenses.

Dicen que, en otoño, los arboles dejan caer sus hojas para poder sobrevivir el invierno, para alimentar solo lo importante, su tronco y sus ramas. Y eso es precisamente lo que el otoño familiar nos enseña; a cuidar lo esencial e importante, a los nuestros.

Siempre se asocia la nueva vida a la primavera, el mes de la madre al de mayo y hoy asocio yo mismo el otoño a la protección maternal. Nuestras madres nos dan a luz en una intensa e inmensa primavera, para pasar instantáneamente a un eterno otoño, totalmente desprendida de todo, para como dije antes, alimentar solo lo importante, a sus ramas.

Dándoles alimento de su alimento, de cuerpo a cuerpo, de madre a hij@ en la época de la lactancia, dándole sentido a la vida, de lo indefensos que nacemos y de la importancia de una madre. Arropado por sus dos brazos, brazos que se convierten en pared y techo para toda la vida, en hogar; tomando su alimento a través su pecho, fuente inagotable de amor.

Sirva esta reflexión para recordar que este próximo sábado, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

Con lo importante que has sido y eres, que has sido tronco y lo que has protegido a los demás, a tus ramas. Las tornas han cambiado, ahora tu salud es nuestra fortaleza. Cuídate, infórmate y actúa.

Deja que ahora seamos tu otoño para protegerte.