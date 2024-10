El más gordo, portero

Deporte hay de varias clases y tamaño individuales y colectivos, de mesa y de campo… pero sobre todo hoy me refiero al deporte de masas, que la mayoría de los ciudadanos gustamos, aunque hay y tienen sus razones, gente que pasa de ellos e incluso le tienen inquina. Yo entiendo que el deporte de masas tiene una gran virtud que es dar espita, dar desfogue al ímpetu y clamor que bulle siempre en una sociedad. Y lo digo porque en su defecto este desfogue colectivo, sino existiera, tendría como expresión las manifestaciones y las algaradas tumultuosas que a veces ocurren por motivaciones políticas o urbanísticas y que no siempre son oportunas o benéficas.

Hoy me han dado una copia del reglamento que ha tiempo usábamos los chiquillos cuando jugábamos, en la calle con una pelota de trapos y que naturalmente me ha traído el recuerdo de la infancia cunado jugábamos en una calle evitando al guardia municipal, que por alterar el orden se quedaba con la pelota. Tiene su gracia y les cuento algunos puntos o reglas.

Nº 1.- el gordo siempre es el portero N.2.- No hay árbitro.- Nº3.- No existe el fuera de juego. Nº 3.- Si el dueño del balón se enfada, se acaba el partido. Nº 4- Los que no tienen ni idea de jugar se quedan de defensas o no juegan. Nº 5 Si hay penalti quitan al gordo y se pone de portero el más bueno.- Nª 6 Se detiene el partido cuando pasa una persona mayor o una madre con su bebé. Nº 7.- Elige el primero el que gana a pares y nones.- Nº 8.- Solo se pita falta si es muy clara o alguien sale llorando. Nº 9.- Las portería son dos piedras o dos chaquetas. Nº 10.- La ley de la botella, el que la tira va por ella.- Nº 11.- Los dos mejores no pueden estar en el mismo equipo. Nº 12- El partido se acaba cuando todos están cansados…

No me digan ustedes que no tiene su filosofía. Me hace mucha gracia y responde a las ocurrencias y vicisitudes que a los chiquillos le ocurrían. Hoy el reglamento es muy distinto, es lógico, y además está redactado por personas que saben y entienden y calibran las incidencias y diferentes sucesos que pueden ocurrir en el trascurso de un partido.- No obstante a la luz de aquel reglamento se podría introducir alguna artículo y modificar otros.

Por ejemplo, un leve encontronazo y el futbolista se tiran al suelo ay ay ay ay ….como si le hubieran roto el esternón. A pesar de ser un cuento chino el árbitro para el partido, vienen los masajistas…!!!!!! Un jugador adelanta solamente un pie o parte de un brazo y el árbitro anula el gol por fuera de juego…¡¡¡¡¡¡¡ Y otros parecidos. Es curiosos el futbol femenino no ocurren estas caídas falsas y así a los primeros les deberíamos llamar afeminados o ..…. ¿qué le deberíamos llamar a las buenas deportistas? Que son una maravilla, recias y competentes. Todo esto se arreglaría si al caído falsamente dolorido se le manda inmediatamente fuera del campo y se le tiene allí diez minutos “para que se recupere”.

NB.- Verdaderamente es un magnífico ejemplo un campo de futbol con 60.0000 u 80.000 personas emocionándose a la vez, gritando, aplaudiendo enarbolando banderas, aplaudiendo e incluso chillando…En suma es una maravilla. Y sin lugar a dudas es lo mejor que puede ocurrir para dar espita al ardor o rum rum que todos tenemos dentro y queremos expresar de algún modo. Comprendo a los que no les guste el futbol, pero no comprendo que el mismo no lo comprenda. Y además tiene su escapatoria, poner una película , una más de las que las puñaladas o los crimines son el argumento principal.